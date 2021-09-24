В Житомире автохам припарковался посреди сквера. ФОТО

24 сентября неизвестный водитель припарковал Nissan Pathfinder прямо в новом сквере на Соборной площади. Фото "героя парковки" в соцсети опубликовал "Житомир автомобильный
".
Автомобиль с номерами американского штата Иллинойс заехал на тротуарную плитку, газон и перекрыл дорогу пешеходам. Свидетели происшествия вызвали полицию.
Как сообщил сайт Житомир инфо
, патрульные полицейские эвакуировали автомобиль, теперь нарушитель должен заплатить штраф.
"Поступил вызов около 9:00 о том, что на площади Соборной припаркован автомобиль Nissan с нарушением правил дорожного движения, а именно: заехал на тротуар, чем препятствовал движению пешеходов. Данное транспортное средство было эвакуировано на площадку временно задержанных транспортных средств, не пришел ни водитель, ни владелец", - сказал пресс-офицер патрульной полиции Игорь Иванюк.
Нарушителю грозит штраф в размере 680 грн.