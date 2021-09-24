Журнал Житомир инфо

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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Сентябрь » 24 » 15:27:08

В Житомире автохам припарковался посреди сквера. ФОТО

Сегодня, 15:27:08 1008 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире автохам припарковался посреди сквера. ФОТО

 24 сентября неизвестный водитель припарковал Nissan Pathfinder прямо в новом сквере на Соборной площади. Фото "героя парковки" в соцсети опубликовал "Житомир автомобильный".

Автомобиль с номерами американского штата Иллинойс заехал на тротуарную плитку, газон и перекрыл дорогу пешеходам. Свидетели происшествия вызвали полицию.

Как сообщил сайт Житомир инфо, патрульные полицейские эвакуировали автомобиль, теперь нарушитель должен заплатить штраф.
 

"Поступил вызов около 9:00 о том, что на площади Соборной припаркован автомобиль Nissan с нарушением правил дорожного движения, а именно: заехал на тротуар, чем препятствовал движению пешеходов. Данное транспортное средство было эвакуировано на площадку временно задержанных транспортных средств, не пришел ни водитель, ни владелец", - сказал пресс-офицер патрульной полиции Игорь Иванюк.


Нарушителю грозит штраф в размере 680 грн.





Тэги: парковка, Житомир, герой парковки, полиция, штраф
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Комментариев: 5
Macarron
1 Chacarron (Macarron)   • 15:38:43, Сегодня [Материал]

КУГУТЯРА!!!
vovik-zt
2 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 15:48:47, Сегодня [Материал]

Це реклама американобляхі! :)
Вано
3 Вано (Вано)   • 16:15:17, Сегодня [Материал]

Во дворах (на газонах, на тротуарах), на улицах где висят знаки запрета когда начнут эвакуировать?
TerminatorUA
4 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 16:17:47, Сегодня [Материал]

Никогда. Менты сами нарушают и паркуются с нарушениями.
bender123
5 vasya (bender123)   • 16:25:54, Сегодня [Материал]

680 грн штрафа)) пока возможны такие штрафы будут заезжать куда угодно и пофигу..
если не оттягивать оплату то ещё и 50% скидка на штраф будет.. итого 340 грн)
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