В Житомире автохам припарковался посреди сквера. ФОТО

"Поступил вызов около 9:00 о том, что на площади Соборной припаркован автомобиль Nissan с нарушением правил дорожного движения, а именно: заехал на тротуар, чем препятствовал движению пешеходов. Данное транспортное средство было эвакуировано на площадку временно задержанных транспортных средств, не пришел ни водитель, ни владелец", - сказал пресс-офицер патрульной полиции Игорь Иванюк.