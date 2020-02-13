"Житомиряне, протестуя против новых тарифов, сожгли платежки за газ"

Представители Свободы, Самопомощи и Нацдружин 13 февраля пришли к зданию Житомиргаза и требуют остановить манипуляцию с показателями в платежках за коммунальные услуги и газоснабжение.
Митингующие развели огонь в металлической бочке и показательно сожгли в ней платежки за газ, передает "Перший Житомирський
".
Активисты говорят, что рядовые украинцы не могут платить такую высокую цену за поставки газа и его транспортировку. Митингующие заявили, что сейчас люди переплачивают за те услуги, которые еще не использованы.
ФОТО: Перший Житомирський
Для расчета платы за распределение газа в настоящее время за основу берут объем потребления газа в течение предыдущего газового года, который длится с 1 октября по 30 сентября. Общий объем газа, потребленного за предыдущий газовый год, умножается на тариф на распределение - это годовая плата за распределение газа. Годовая плата делится на 12 равных ежемесячных платежей, которые выплачиваются ежемесячно в течение года.
"В мире нет такого, чтобы люди платили наперед за услуги. Более того, нет никакой гарантии, что переплаченные деньги будут возвращены, если потреблено меньше газа"
, - говорят митингующие.
ФОТО: Перший Житомирський
В конце митинга активисты предоставили обращение к руководству "Житомиргаза" со своими требованиями прекратить беспредел газовых монополистов.
Напомним, с 1 января 2020 года житомиряне, как и все украинцы, получают две платежки за газ
. Газ - отдельно, доставка - отдельно. Разделение платежек произошло для потребителей всей страны. Тарифы на распределение в каждом регионе разные, причем в Житомире далеко не самые низкие, а три раза выше, чем в Киеве, а с июля станут в четыре раза выше столичных.
Ну все, Нафтогаз обосрался.
А на Майдан слабО?
Ну вам же не нравился доллар по 8 и дешевый газ, и вы пошли жечь Беркут. Почему сейчас сжигаете только квитанции??
Помогло?
Как же ты хотел быть народным депутатом прячась и скрываясь?