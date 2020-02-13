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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Февраль » 13 » 11:49:46

Житомиряне, протестуя против новых тарифов, сожгли платежки за газ

Сегодня, 12:17:46 2220 21 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомиряне, протестуя против новых тарифов, сожгли платежки за газ

 Представители Свободы, Самопомощи и Нацдружин 13 февраля пришли к зданию Житомиргаза и требуют остановить манипуляцию с показателями в платежках за коммунальные услуги и газоснабжение.

Митингующие развели огонь в металлической бочке и показательно сожгли в ней платежки за газ, передает "Перший Житомирський".

Активисты говорят, что рядовые украинцы не могут платить такую ​​высокую цену за поставки газа и его транспортировку. Митингующие заявили, что сейчас люди переплачивают за те услуги, которые еще не использованы.

ФОТО: Перший Житомирський

Для расчета платы за распределение газа в настоящее время за основу берут объем потребления газа в течение предыдущего газового года, который длится с 1 октября по 30 сентября. Общий объем газа, потребленного за предыдущий газовый год, умножается на тариф на распределение - это годовая плата за распределение газа. Годовая плата делится на 12 равных ежемесячных платежей, которые выплачиваются ежемесячно в течение года.

"В мире нет такого, чтобы люди платили наперед за услуги. Более того, нет никакой гарантии, что переплаченные деньги будут возвращены, если потреблено меньше газа", - говорят митингующие.

ФОТО: Перший Житомирський

В конце митинга активисты предоставили обращение к руководству "Житомиргаза" со своими требованиями прекратить беспредел газовых монополистов.

Напомним, с 1 января 2020 года житомиряне, как и все украинцы, получают две платежки за газ. Газ - отдельно, доставка - отдельно. Разделение платежек произошло для потребителей всей страны. Тарифы на распределение в каждом регионе разные, причем в Житомире далеко не самые низкие, а три раза выше, чем в Киеве, а с июля станут в четыре раза выше столичных.
Тэги: газ, Житомир, митинг, Житомиргаз
Комментариев: 21
Олена2807
1 Олена (Олена2807)   • 12:30:41, Сегодня
+2

Краще б свої паспорти перед виборами спалили.
melan
2 melan (melan)   • 12:44:07, Сегодня
0

чего они такие умны не протестовали когда при порохе цены взвинтили в десятки раз???
Antisvinomir1
3 Johnny (Antisvinomir1)   • 12:54:31, Сегодня
0

Терпилки сожгли на камеры пару квитанций?
Ну все, Нафтогаз обосрался.
А на Майдан слабО?
Ну вам же не нравился доллар по 8 и дешевый газ, и вы пошли жечь Беркут. Почему сейчас сжигаете только квитанции??
Пятница13
4 Богдан Сташинский (Пятница13)   • 13:13:05, Сегодня
0

"Житомиряне, протестуя против новых тарифов, сожгли платежки за газ"

Помогло?
Antisvinomir1
6 Johnny (Antisvinomir1)   • 13:33:58, Сегодня
0

Нет конечно. Это же не Беркут жечь на майдане. Там все герои были. А здесь в штаны насрали.
Sandra
5 Sandra (Sandra)   • 13:25:21, Сегодня
0

сожгли бы лучше кабмин или администрацию Президента, а так....
Antisvinomir1
8 Johnny (Antisvinomir1)   • 13:40:45, Сегодня
0

Да кто же их туда пустит :)) это вам не трус Янукович, сейчас положат всех мордой в асфальт и никакая Роговцева даже не пикнет про "онижедетей".
Mykhailo
9 Михаил (Mykhailo)   • 13:42:31, Сегодня
+5

Не, мы свободный народ, в отличие от рабов-финоугров, захотим - снесём не устраивающую нас власть!!! (с)
AlexIvanov
7 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 13:38:55, Сегодня
-2

Какие вы ядовитые граждане писатели..., а поднять задницу от клавишей и пойти протестовать заодно с этими людьми..... не пошли. Предлагаете идти в КАБмин идти к Президенту. Начните с себя нахрен. А может Президента в плен взяли? Когда в последний раз вы его видели? А? На колени перед вами падал и обещал договорится с чертом чтобы остановить войну. Ну точно в плен его взяли. Надо идти на Киев и освобождать его . Пускай покажут Президента. Когда пойдем? Предлагайте будем собиратся.
Antisvinomir1
11 Johnny (Antisvinomir1)   • 13:42:53, Сегодня
-4

Надо было не скакать на майдане, и не было бы дорогого газа и платежек до небес.
AlexIvanov
12 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 13:49:50, Сегодня
-1

Тебя что ошпарили? Хватит разьеденять людей . Пора забыть обиды и идти спасатся ...Все кто пошел на газовую банду СЛАВА, СЛАВА СЛАВА. Поставте в извесность людей и пойдем вместе. Платить за трубу без газа уму не постижимо. Они наглее Колымских пи.аров
Antisvinomir1
15 Johnny (Antisvinomir1)   • 13:59:12, Сегодня
-4

А хрен вам. Скакали на майдане, не нравился доллар по 8 и дешевый газ, так теперь жрите по полной.
Muz
20 Игорь (Muz)   • 15:55:00, Сегодня
+3

Ты и при Януковиче с 8 и дешёвым газом тут вонял, и сейчас воняешь. Как тебе угодить то? а?))
Dimm
21 Димм (Dimm)   • 18:05:11, Сегодня
0

"а поднять задницу от клавишей и пойти протестовать заодно с этими людьми" - пусть дают объявления
AlexIvanov
10 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 13:42:45, Сегодня
-3

Всем кто пошел протестовать респект и уважуха. Вследующий раз позовите меня.
Пятница13
13 Богдан Сташинский (Пятница13)   • 13:51:25, Сегодня
+5

Коцюбко, что ты все время ноешь мол "позовите меня", "предлагайте будем собиратся" и т.д. Ты у нас кто? Ты - генерал-хорунжий. Ты должен быть примером для других. Ты сам организуй восстание и поведи людей как делал ты это в 2014 году!
AlexIvanov
14 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 13:57:41, Сегодня
-3

Ладно ...спасибо за доверие...Не спрятаться от вас не скрыться...21 век. век атома , кибернетики.
Пятница13
16 Богдан Сташинский (Пятница13)   • 14:19:51, Сегодня
+1

"Не спрятаться от вас не скрыться"

Как же ты хотел быть народным депутатом прячась и скрываясь?
sp19636462
17 Алєґ (sp19636462)   • 14:24:10, Сегодня
-1

для всіх абажатєлєй зєльонага які питаєтся срать кровьу,зєльонаму фсьо похєку!:)))
Crespito
18 Hernan (Crespito)   • 15:08:34, Сегодня
+2

Ну как же без флага свободы с нулевым доверием :)
1-10 11-11
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