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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Февраль » 21 » 08:53:53

В Житомире вооруженные мужчины пытались попасть в городской совет. ФОТО

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В Житомире вооруженные мужчины пытались попасть в городской совет. ФОТО

 В Житомире двое мужчин пытались проникнуть в здание городского совета с оружием. Инцидент произошел 20 февраля в 17:00. Об этом сообщила пресс-служба Патрульной полиции Житомирской области на странице в соцсети

Согласно сообщению, во время проведения мероприятий по соблюдению общественного порядка на момент внеочередной сессии горсовета инспекторы роты ТОР увидели подозрительного мужчину, который вошел в здание.

Когда правоохранители его задержали и провели обыски, то обнаружили у него пистолет, газовый баллончик, нож и телескопическую дубинку. Спустя какое-то время правоохранители заметили второго мужчину, у которого тоже нашли оружие и баллончик со слезоточивым газом.

На место происшествия были вызваны сотрудники следственно-оперативной группы для выяснения подробностей и определения правовой квалификации события.



Тэги: Оружие, Житомир, горсовет, полиция
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