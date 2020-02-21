В Житомире двое мужчин пытались проникнуть в здание городского совета с оружием. Инцидент произошел 20 февраля в 17:00. Об этом сообщила пресс-служба Патрульной полиции Житомирской области на странице в соцсети
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Согласно сообщению, во время проведения мероприятий по соблюдению общественного порядка на момент внеочередной сессии горсовета инспекторы роты ТОР увидели подозрительного мужчину, который вошел в здание.
Когда правоохранители его задержали и провели обыски, то обнаружили у него пистолет, газовый баллончик, нож и телескопическую дубинку. Спустя какое-то время правоохранители заметили второго мужчину, у которого тоже нашли оружие и баллончик со слезоточивым газом.
На место происшествия были вызваны сотрудники следственно-оперативной группы для выяснения подробностей и определения правовой квалификации события.
В Житомире вооруженные мужчины пытались попасть в городской совет. ФОТО