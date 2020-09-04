В Житомире задержали банду, которая ремонтировала и продавала оружие. ФОТО

Полиция задержала в Житомире преступную группу, члены которой превратили оружейное хобби в нелегальный бизнес. Во время обысков правоохранители изъяли около 20 единиц оружия и несколько сотен патронов.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщает пресс-служба ГУНП в Житомирской области.
"Полицейские провели более 10 обысков по месту жительства жителей областного центра и Житомирского района. В помещениях обнаружили 20 единиц оружия, в том числе нарезное и переделанное, и около трех сотен патронов к нему", - говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что фигуранты производства, в возрасте от 30 до 50 лет, имеющие навыки обращения с оружием. В течение определенного периода они занимались скупкой оружия времен Второй мировой войны, а также поиском в местах ожесточенных боев.
"В дальнейшем пистолеты, ружья и автоматы ремонтировались, приводились в боевое состояние с целью продажи заинтересованным лицам"
, - говорят в полиции.
Сейчас все обнаруженное изъяли и направили на исследование в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр при МВД. Действующим законодательством такие противоправные действия наказываются лишением свободы сроком до 10 лет.