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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Сентябрь » 4 » 08:59:08

В Житомире задержали банду, которая ремонтировала и продавала оружие. ФОТО

Сегодня, 09:13:12 636 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире задержали банду, которая ремонтировала и продавала оружие. ФОТО

 Полиция задержала в Житомире преступную группу, члены которой превратили оружейное хобби в нелегальный бизнес. Во время обысков правоохранители изъяли около 20 единиц оружия и несколько сотен патронов.

Об этом "Журналу Житомира" сообщает пресс-служба ГУНП в Житомирской области.
 

"Полицейские провели более 10 обысков по месту жительства жителей областного центра и Житомирского района. В помещениях обнаружили 20 единиц оружия, в том числе нарезное и переделанное, и около трех сотен патронов к нему", - говорится в сообщении.




Предварительно установлено, что фигуранты производства, в возрасте от 30 до 50 лет, имеющие навыки обращения с оружием. В течение определенного периода они занимались скупкой оружия времен Второй мировой войны, а также поиском в местах ожесточенных боев.

"В дальнейшем пистолеты, ружья и автоматы ремонтировались, приводились в боевое состояние с целью продажи заинтересованным лицам", - говорят в полиции.

Сейчас все обнаруженное изъяли и направили на исследование в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр при МВД. Действующим законодательством такие противоправные действия наказываются лишением свободы сроком до 10 лет.

 





Тэги: Житомир, полиция, Оружие, банда
Комментариев: 2
Sams2
1 Семенюк Александр (Sams2)   • 09:42:57, Сегодня [Материал]
+1

А что не так-то? Что ж его, неотремонтированным продавать? И кто купит?
Stiven30
2 Дмитрий (Stiven30)   • 10:39:31, Сегодня [Материал]
0

Есть интересные экземпляры аж глаз блеснул :))))
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