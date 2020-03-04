Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 04.03.2020    18:46:08
|
Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Март » 4 » 13:28:50

В Житомире водитель не заметил припаркованный грузовик и протаранил его. ФОТО

Сегодня, 13:35:50 1344 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В Житомире водитель не заметил припаркованный грузовик и протаранил его. ФОТО

 В Житомире 4 марта на Киевском шоссе микроавтобус протаранил припаркованный грузовик. ДТП произошло около 11 часов. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в патрульной полиции.

"Патрульные полицейские получили сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшим на Киевском шоссе. На месте происшествия инспекторы обнаружили автомобиль Volkswagen Transporter, который столкнулся с припаркованным у края проезжей части полуприцепом (контейнеровоз)", - информирует полиция.

В результате происшествия, водитель Volkswagen получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.

Экипаж патрульной полиции обеспечил охрану места происшествия и совершил регулирование дорожного движения для беспрепятственной работы бригад спасателей, медиков и следственно-оперативной группы.





Тэги: дтп, Житомир
Комментариев: 4
Mykhailo
1 Михаил (Mykhailo)   • 15:06:38, Сегодня [Материал]
0

Противоподкатный брус - не, не слышал.
https://pikabu.ru/story/khoroshiy_i_plokhoy_protivopodkatnyiy_brus_4505528
telefon
2 джавахарлал нюру (telefon)   • 15:16:35, Сегодня [Материал]
0

Заснул?
Отвернулся?
Stiven30
3 Дмитрий (Stiven30)   • 15:29:05, Сегодня [Материал]
0

А припаркованный грузовик на аварийке был? или сломался и выставил знак?
RaID
4 Сергій (RaID)   • 16:10:54, Сегодня [Материал]
0

І як части ви виставляєте знак аварійної зупинки коли паркуєтесь біля узбіччя?
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus