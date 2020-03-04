В Житомире 4 марта на Киевском шоссе микроавтобус протаранил припаркованный грузовик. ДТП произошло около 11 часов. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в патрульной полиции.
"Патрульные полицейские получили сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшим на Киевском шоссе. На месте происшествия инспекторы обнаружили автомобиль Volkswagen Transporter, который столкнулся с припаркованным у края проезжей части полуприцепом (контейнеровоз)"
, - информирует полиция.
В результате происшествия, водитель Volkswagen получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.
Экипаж патрульной полиции обеспечил охрану места происшествия и совершил регулирование дорожного движения для беспрепятственной работы бригад спасателей, медиков и следственно-оперативной группы.
В Житомире водитель не заметил припаркованный грузовик и протаранил его. ФОТО
https://pikabu.ru/story/khoroshiy_i_plokhoy_protivopodkatnyiy_brus_4505528
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