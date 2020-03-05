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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Март » 5 » 08:49:57

Миллион деревьев за сутки: Житомир официально присоединился ко всеукраинскому проекту

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Миллион деревьев за сутки: Житомир официально присоединился ко всеукраинскому проекту

 Житомир официально присоединился к всеукраинскому проекту «Озелени Украину», который имеет цель высадить в течение суток миллион деревьев. 4 марта в Житомирском городском совете мэр Сухомлин подписал меморандум о сотрудничестве с координатором проекта Вадимом Парасочкой.
 

«Поскольку, на сегодняшний момент самые большие вызовы, которые возникают перед мировым сообществом, связанные с экологическими вопросами, мы решили объединить людей и реализовать историю успеха и хороших дел, во время которой напомнить жителям о важности бережного отношения к природным богатствам нашего государства и совместно озеленить Украину. Приятно, что на нашу инициативу откликнулись многие. Сейчас уже подписаны меморандумы с областными администрациями, присоединилось очень много городов, территориальных громад, общественных организаций. Надеюсь, что данный проект озеленит город Житомир», - рассказал Вадим Парасочка.


Подписанты также подчеркнули на необходимости осуществления мер по противодействию изменениям климата и их важности для сохранения окружающей среды, а также создания комфортных условий проживания.



Поэтому, в рамках проекта «Озеленение Украины» участники со всех уголков Украины должны вместе высадить 1 000 000 деревьев. В Житомире общегородское озеленение состоится 21 марта.

«Приглашаем каждого жителя громадыы присоединиться ко всеукраинской экологической акции и предоставить свои предложения относительно мест высадки деревьев на территории города», - призывает городской совет.

За дополнительной информацией обращайтесь по телефону: 063-716-15-76 или пишите на e-mail: ksrbp@ukr.net
Тэги: акция, деревья, озеленение, Житомир, украина
Комментариев: 1
Antisvinomir1
1 Johnny (Antisvinomir1)   • 09:28:07, Сегодня [Материал]
0

Гребаные показушники. А сколько деревьев за это время под шумок спилят??
Перед Измерителем росли нормальные деревья. Нахера их спилили?? ОЛДИ видно не будет?
Недогород и недострана ублюдков...
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