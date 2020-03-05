Миллион деревьев за сутки: Житомир официально присоединился ко всеукраинскому проекту

«Поскольку, на сегодняшний момент самые большие вызовы, которые возникают перед мировым сообществом, связанные с экологическими вопросами, мы решили объединить людей и реализовать историю успеха и хороших дел, во время которой напомнить жителям о важности бережного отношения к природным богатствам нашего государства и совместно озеленить Украину. Приятно, что на нашу инициативу откликнулись многие. Сейчас уже подписаны меморандумы с областными администрациями, присоединилось очень много городов, территориальных громад, общественных организаций. Надеюсь, что данный проект озеленит город Житомир», - рассказал Вадим Парасочка.