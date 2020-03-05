Житомир официально присоединился к всеукраинскому проекту «Озелени Украину», который имеет цель высадить в течение суток миллион деревьев. 4 марта в Житомирском городском совете мэр Сухомлин подписал меморандум о сотрудничестве с координатором проекта Вадимом Парасочкой.
«Поскольку, на сегодняшний момент самые большие вызовы, которые возникают перед мировым сообществом, связанные с экологическими вопросами, мы решили объединить людей и реализовать историю успеха и хороших дел, во время которой напомнить жителям о важности бережного отношения к природным богатствам нашего государства и совместно озеленить Украину. Приятно, что на нашу инициативу откликнулись многие. Сейчас уже подписаны меморандумы с областными администрациями, присоединилось очень много городов, территориальных громад, общественных организаций. Надеюсь, что данный проект озеленит город Житомир», - рассказал Вадим Парасочка.
Подписанты также подчеркнули на необходимости осуществления мер по противодействию изменениям климата и их важности для сохранения окружающей среды, а также создания комфортных условий проживания.
Поэтому, в рамках проекта «Озеленение Украины» участники со всех уголков Украины должны вместе высадить 1 000 000 деревьев. В Житомире общегородское озеленение состоится 21 марта.
«Приглашаем каждого жителя громадыы присоединиться ко всеукраинской экологической акции и предоставить свои предложения относительно мест высадки деревьев на территории города»
, - призывает городской совет.
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Миллион деревьев за сутки: Житомир официально присоединился ко всеукраинскому проекту
Перед Измерителем росли нормальные деревья. Нахера их спилили?? ОЛДИ видно не будет?
Недогород и недострана ублюдков...