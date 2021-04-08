Тотальное озеленение: за один день в Житомире высадят 1000 деревьев

В Житомире в ближайшую субботу, 10 апреля, состоится акция «Zhytomyr City Challenge», в рамках которой будет высажено 1000 новых деревьев. На улицах города появятся новые елки, крымская сосна, липы и рябина, катальпы, клены и грабы.
Об этом сегодня во время выездного пресс-брифинга рассказал главный архитектор города Ольга Бронштейн, передает пресс-служба мэрии.
Главные локации акции - площадь Полевая, 8 и бульвар Польский. Начало в 10:00.
«Территория избиралась по плану вместе с ландшафтным дизайнером. Ведь есть определенные правила высадки зеленых насаждений. Например, от домов дерево должно быть не ближе 5 метров», - говорит Ольга Бронштейн.
К акции присоединятся и ОСМД города.
«Десятки новых насаждений украсят 400 придомовых территорий. Для них будет проведен определенный инструктаж, как сажать и какое расстояние должно быть соблюдено между деревьями»
, - отмечают в горсовете.
Саженцы предоставляет КП «Зеленбуд» и лесоводы.