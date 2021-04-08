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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Апрель » 8 » 13:36:13

Тотальное озеленение: за один день в Житомире высадят 1000 деревьев

Сегодня, 13:37:13 721 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Тотальное озеленение: за один день в Житомире высадят 1000 деревьев

 В Житомире в ближайшую субботу, 10 апреля, состоится акция «Zhytomyr City Challenge», в рамках которой будет высажено 1000 новых деревьев. На улицах города появятся новые елки, крымская сосна, липы и рябина, катальпы, клены и грабы.

Об этом сегодня во время выездного пресс-брифинга рассказал главный архитектор города Ольга Бронштейн, передает пресс-служба мэрии.

Главные локации акции - площадь Полевая, 8 и бульвар Польский. Начало в 10:00.
 

«Территория избиралась по плану вместе с ландшафтным дизайнером. Ведь есть определенные правила высадки зеленых насаждений. Например, от домов дерево должно быть не ближе 5 метров», - говорит Ольга Бронштейн.


К акции присоединятся и ОСМД города.

«Десятки новых насаждений украсят 400 придомовых территорий. Для них будет проведен определенный инструктаж, как сажать и какое расстояние должно быть соблюдено между деревьями», - отмечают в горсовете.

Саженцы предоставляет КП «Зеленбуд» и лесоводы.

Тэги: Житомир, акция, деревья
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Комментариев: 3
vovik-zt
1 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 13:56:04, Сегодня [Материал]

Сподіваюсь вже одразу кроновані?! :) Новина гарна звісно!
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 14:20:37, Сегодня [Материал]

а поливать их потом за чей счёт будут?
те что натыкали на прошлых челленжах на 90% благополучно засохли...
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:41:14, Сегодня [Материал]

Зеленбуд принадлежит и пидпорядкован депутату горсовета Мойше Моисееву. Человеку, который без документов открывал "Эпицентр" "Юпиджи" и другие подобные объекты, вместе с Сухомлиным, естественно. Этот человек с такой "славной " репутацией возгалвляет бюджетную комиссию. Закупили они аж 1000 новых деревьев. Вопрос - за сколько куплены деревья, какой там откат, сколько стоят 1000 деревьев, миллион или два. Сколько стоит одно дерево? У кого куплены деревья? Через тендер или так себе, пошалил? Где накладная на их покупку на сайте горсовета? Рубить "бабки", так по крупному. Правда, Мойша? Безнаказанность породила беззаконие. А ведь это деньги налогоплательщиков. Еще напоминаю, что мэр Киева Кличко прекратил собирать все местные налоги с киевского бизнеса, в связи с локдауном.. Потому, что никто не работает. А наши "гопники" с неработающих людей дерут деньги, для того чтобы повесить флаг, купить деревья, срубить деревья, снести парк и т.д. А люди, тем временем, голодают. Вылечить родственника денег нету, похоронить по-человечески родственника - нету денег. Видите ли потому, что им захотелось посадить деревья, а до этого они их срубили.
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