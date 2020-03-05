В Житомире рядом с многоэтажками находится опасное предприятие: городу грозит техногенная катастрофа

"Я очень обеспокоен вопросом работы предприятия на аммиаке. У нас в планах есть полная замена оборудования на фреон, но для этого нам нужна финансовая помощь Житомирской областной администрации, которой мы, кстати, частично и подчиняемся. Понимаете, все то, на чем сейчас работают наши люди, уже является изношенным примерно на 92%. А это совсем ненормально и вполне опасно для всего Житомира, а не только работников. Более того, промедление с поступлением средств может привести к возникновению техногенной аварии, в результате которой придется эвакуировать несколько тысяч человек прилегающего к производству жилого района", - рассказывает директор ЖКПП "Мясомолторг" Валерий Огородник.