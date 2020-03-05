В Житомире на улице Сингаивского находится коммунальное предприятие "Мясомолторг". Холодильные установки предприятия до сих пор работают на опасном для человека аммиаке. В случае поломки оборудования, которое изношено более чем на 90%, городу грозит техногенная катастрофа.
В связи с этим руководство предприятия бьет тревогу, чтобы привлечь внимание чиновников к проблеме, сообщает издание "20 хвилин
".
"Я очень обеспокоен вопросом работы предприятия на аммиаке. У нас в планах есть полная замена оборудования на фреон, но для этого нам нужна финансовая помощь Житомирской областной администрации, которой мы, кстати, частично и подчиняемся. Понимаете, все то, на чем сейчас работают наши люди, уже является изношенным примерно на 92%. А это совсем ненормально и вполне опасно для всего Житомира, а не только работников. Более того, промедление с поступлением средств может привести к возникновению техногенной аварии, в результате которой придется эвакуировать несколько тысяч человек прилегающего к производству жилого района", - рассказывает директор ЖКПП "Мясомолторг" Валерий Огородник.
Речь идет о сумме в 4,2 млн гривен. 21 января директор предприятия написал в облсовет обращение оказать содействие в финансировании ЖККП "Мясомолторг", в первую очередь - ради безопасности.
Как стало известно "Журналу Житомира
", сегодня, 5 марта, во время сессии Житомирского областного совета была создана рабочая группа, которая займется изучением ситуации на предприятии. Также облсовет дал разрешение "Мясомолторгу" на получение кредита в сумме 2,5 млн грн сроком на 5 лет.
В Житомире рядом с многоэтажками находится опасное предприятие: городу грозит техногенная катастрофа
Частично! А остальные собственники - частники? Которые хотят решить свои финпроблемы за счёт громады?
Нет, я не уверен, что всё именно так, но подозрение такое имеет право быть.