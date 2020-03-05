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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Март » 5 » 15:57:42

В Житомире рядом с многоэтажками находится опасное предприятие: городу грозит техногенная катастрофа

Сегодня, 16:49:40 1197 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире рядом с многоэтажками находится опасное предприятие: городу грозит техногенная катастрофа

 В Житомире на улице Сингаивского находится коммунальное предприятие "Мясомолторг". Холодильные установки предприятия до сих пор работают на опасном для человека аммиаке. В случае поломки оборудования, которое изношено более чем на 90%, городу грозит техногенная катастрофа.

В связи с этим руководство предприятия бьет тревогу, чтобы привлечь внимание чиновников к проблеме, сообщает издание "20 хвилин".
 

"Я очень обеспокоен вопросом работы предприятия на аммиаке. У нас в планах есть полная замена оборудования на фреон, но для этого нам нужна финансовая помощь Житомирской областной администрации, которой мы, кстати, частично и подчиняемся. Понимаете, все то, на чем сейчас работают наши люди, уже является изношенным примерно на 92%. А это совсем ненормально и вполне опасно для всего Житомира, а не только работников. Более того, промедление с поступлением средств может привести к возникновению техногенной аварии, в результате которой придется эвакуировать несколько тысяч человек прилегающего к производству жилого района", - рассказывает директор ЖКПП "Мясомолторг" Валерий Огородник.


Речь идет о сумме в 4,2 млн гривен. 21 января директор предприятия написал в облсовет обращение оказать содействие в финансировании ЖККП "Мясомолторг", в первую очередь - ради безопасности.

Как стало известно "Журналу Житомира", сегодня, 5 марта, во время сессии Житомирского областного совета была создана рабочая группа, которая займется изучением ситуации на предприятии. Также облсовет дал разрешение "Мясомолторгу" на получение кредита в сумме 2,5 млн грн сроком на 5 лет.
Тэги: катастрофа, предприятие, Житомир, аммиак
Комментариев: 4
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 17:01:11, Сегодня [Материал]
+4

Какова ценность этого предприятия и нужно ли оно нам, чтобы вливать в него такие деньги налогоплательщиков? Закрыть и тчк.
leon_ztmr
2 Алексей (leon_ztmr)   • 17:12:09, Сегодня [Материал]
+2

Полностью поддерживаю.
Dimm
4 Димм (Dimm)   • 20:23:25, Сегодня [Материал]
0

Это предприятие просто для выкачки денег
telefon
3 джавахарлал нюру (telefon)   • 19:51:29, Сегодня [Материал]
+1

"нужна финансовая помощь Житомирской областной администрации, которой мы, кстати, частично и подчиняемся"

Частично! А остальные собственники - частники? Которые хотят решить свои финпроблемы за счёт громады?
Нет, я не уверен, что всё именно так, но подозрение такое имеет право быть.
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