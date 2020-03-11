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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Март » 11 » 12:49:41

В Житомирской области в водоеме нашли тело: предполагают, что это пропавший юноша

Сегодня, 12:59:35 1819 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области в водоеме нашли тело: предполагают, что это пропавший юноша

 В поселке Хорошев Житомирской области 11 марта в болоте нашли тело человека, вероятно это 16-летний Дмитрий Степарук из Хорошевского района, который 21 февраля вышел из дома и не вернулся.

«В Хорошеве много спасателей и у водоема лежит накрытое тело. Сказали, что достали этого мальчика, которого еще с конца февраля ищут», - рассказал свидетель происшествия в комментарии Житомир инфо.

В группе «Наш Хорошів» в сети Facebook пользователи пишут, что Дмитрия нашли мертвым в болоте возле заправки.

«В Хорошеве возле заправки в болоте сегодня нашли», - написала Ольга Шапиренко.

В ГУНП в Житомирской области рассказали, что информацию пропавший ли это Дмитрий еще проверяют.
 

«В болоте нашли тело. Все признаки того, что это ребенок, который исчез в феврале. В настоящее время проводятся все необходимые меры», - отметила пресс-секретарь ГУНП Алла Ващенко.


Как сообщал «Журнал Житомира», в Житомирской области более 2-х недель разыскивали 16-летнего юношу Дмитрия Степарука, который исчез 21 февраля. К поискам были привлечены полицейские, кинологи, нацгвардейцы, местная община.
Тэги: тело, Житомирская область, розыск, юноша
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