В поселке Хорошев Житомирской области 11 марта в болоте нашли тело человека, вероятно это 16-летний Дмитрий Степарук из Хорошевского района, который 21 февраля вышел из дома и не вернулся.
«В Хорошеве много спасателей и у водоема лежит накрытое тело. Сказали, что достали этого мальчика, которого еще с конца февраля ищут»
, - рассказал свидетель происшествия в комментарии Житомир инфо
.
В группе «Наш Хорошів» в сети Facebook пользователи пишут, что Дмитрия нашли мертвым в болоте возле заправки.
«В Хорошеве возле заправки в болоте сегодня нашли»
, - написала Ольга Шапиренко.
В ГУНП в Житомирской области рассказали, что информацию пропавший ли это Дмитрий еще проверяют.
«В болоте нашли тело. Все признаки того, что это ребенок, который исчез в феврале. В настоящее время проводятся все необходимые меры», - отметила пресс-секретарь ГУНП Алла Ващенко.
Как сообщал «Журнал Житомира
», в Житомирской области более 2-х недель разыскивали 16-летнего юношу Дмитрия Степарука
, который исчез 21 февраля. К поискам были привлечены полицейские, кинологи, нацгвардейцы, местная община.
В Житомирской области в водоеме нашли тело: предполагают, что это пропавший юноша