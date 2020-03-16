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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Март » 16 » 13:14:54

Мэрия показала, как в Житомире проводят дезинфекцию общественного транспорта. ВИДЕО

Вчера, 13:30:54 2530 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Мэрия показала, как в Житомире проводят дезинфекцию общественного транспорта. ВИДЕО

 В Житомирском трамвайно-троллейбусном управлении ежедневно дезинфицируют городской общественный транспорт. Санитарную чистку и дезинфекцию троллейбусов, трамваев и автобусов проводят ночью, перед тем как они выйдут на линию, передает городской совет.

Такая дезинфекция проводится для недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
 

«Процедура уборки транспортного средства предусматривает мойку извне и уборку салона внутри, а именно мойку окон, потолка, перил, пола. Салон также обрабатывают специальным дезинфицирующим раствором. Кроме того, дважды в день на конечных остановках общественного транспорта протирают поручни на входной двери и в салоне. Подвижной состав дезинфицируют в ночное время в депо, перед тем как транспорт утром выйдет на линию. В период между сменами, во время заезда транспорта на технический осмотр, проветривается салон транспортного средства. Мы усилили работу по дезинфекции салонов в связи с повышением риска распространения инфекции», - рассказывает заместитель городского головы Александр Шевчук.


Во время процедуры очистки используют дезинфицирующие средства длительного действия, которые не содержат хлора и являются безопасным для пассажиров. Ежедневно на базе коммунального предприятия ТТУ дезинфекцию проходят около 80 единиц троллейбусов, 12 трамваев и 17 автобусов, которые выезжают на маршруты города.

Горсовет уверяет, что частные перевозчики также закупают дезинфицирующие средства и обеспечивают проведение дезинфекции салонов автобусов.
 
Тэги: Житомир, дезинфекция, общественный транспорт
Комментариев: 3
google
1 Гугиль (google)   • 13:50:14, Вчера [Материал]
0

я думал это трейлер какого нить фильма о зомби-апокалипсисе в Житомире )
melan
2 melan (melan)   • 16:27:58, Вчера [Материал]
0

......Горсовет уверяет, что частные перевозчики также закупают дезинфицирующие средства и обеспечивают проведение дезинфекции салонов автобусов......

сомневаюсь что эти жлобы сделают это как положено. тем более нам уже вторую неделю трубят что транспорт дезинфекцируется.
Dimm
3 Димм (Dimm)   • 20:12:49, Вчера [Материал]
0

Хотелось бы увидеть как проводят дезинфекцию маршрутчики
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