Мэрия показала, как в Житомире проводят дезинфекцию общественного транспорта. ВИДЕО

«Процедура уборки транспортного средства предусматривает мойку извне и уборку салона внутри, а именно мойку окон, потолка, перил, пола. Салон также обрабатывают специальным дезинфицирующим раствором. Кроме того, дважды в день на конечных остановках общественного транспорта протирают поручни на входной двери и в салоне. Подвижной состав дезинфицируют в ночное время в депо, перед тем как транспорт утром выйдет на линию. В период между сменами, во время заезда транспорта на технический осмотр, проветривается салон транспортного средства. Мы усилили работу по дезинфекции салонов в связи с повышением риска распространения инфекции», - рассказывает заместитель городского головы Александр Шевчук.