В Житомирском трамвайно-троллейбусном управлении ежедневно дезинфицируют городской общественный транспорт. Санитарную чистку и дезинфекцию троллейбусов, трамваев и автобусов проводят ночью, перед тем как они выйдут на линию, передает городской совет.
Такая дезинфекция проводится для недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
«Процедура уборки транспортного средства предусматривает мойку извне и уборку салона внутри, а именно мойку окон, потолка, перил, пола. Салон также обрабатывают специальным дезинфицирующим раствором. Кроме того, дважды в день на конечных остановках общественного транспорта протирают поручни на входной двери и в салоне. Подвижной состав дезинфицируют в ночное время в депо, перед тем как транспорт утром выйдет на линию. В период между сменами, во время заезда транспорта на технический осмотр, проветривается салон транспортного средства. Мы усилили работу по дезинфекции салонов в связи с повышением риска распространения инфекции», - рассказывает заместитель городского головы Александр Шевчук.
Во время процедуры очистки используют дезинфицирующие средства длительного действия, которые не содержат хлора и являются безопасным для пассажиров. Ежедневно на базе коммунального предприятия ТТУ дезинфекцию проходят около 80 единиц троллейбусов, 12 трамваев и 17 автобусов, которые выезжают на маршруты города.
Горсовет уверяет, что частные перевозчики также закупают дезинфицирующие средства и обеспечивают проведение дезинфекции салонов автобусов.
Мэрия показала, как в Житомире проводят дезинфекцию общественного транспорта. ВИДЕО
сомневаюсь что эти жлобы сделают это как положено. тем более нам уже вторую неделю трубят что транспорт дезинфекцируется.