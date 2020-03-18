На очередном заседании исполнительного комитета Житомирского городского совета 18 марта приняли решение о работе мобильных групп, которые будут проверять в городе деятельностью субъектов хозяйствования на предмет соблюдения норм и ограничений, действующих на время карантина.
Так, была создана мобильная группа для проверки деятельности общественного транспорта, 4 мобильные группы для проверки субъектов хозяйствования, размещенных на территории Богунского района города Житомира, и 5 мобильных групп для проверки деятельности субъектов хозяйствования, размещенных на территории Королёвского района Житомира, передает Житомир инфо
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Полномочия мобильных групп: проверка выполнения решений органов власти всех уровней, которые являются обязательными для выполнения субъектами хозяйствования на территории Житомирской городской ОТГ.
Состав мобильных групп будет утвержден протоколом оперативного штаба и опубликован на сайте Житомирского городского совета, чтобы субъекты хозяйствования могли убедиться, что действительно этот человек входит в состав мобильной группы. Кроме того, у всех членов мобильных групп при себе должны быть служебные удостоверения.
Согласно принятому решению, работу мобильные группы начинают 18 марта 2020 года. Перед началом работы проводится инструктаж, а по завершению - предоставляется ежедневный отчет о проведенной работе с фотофиксацией.
В случае выявления нарушений и недостатков в работе учреждений, акты проверки немедленно будут направлять в правоохранительные органы для соответствующего реагирования.
Напомним, в Житомире усиливается карантин
: 17 марта закрыли заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек и АЗС. С 19 марта 2020 года не будут работать: заведения ресторанного хозяйства, кафе, бары (кроме онлайн-доставки), рынки.
В Житомире создали 10 мобильных групп, которые будут проверять соблюдение карантина в транспорте, кафе и магазинах