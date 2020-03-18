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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Март » 18 » 13:59:43

В Житомире создали 10 мобильных групп, которые будут проверять соблюдение карантина в транспорте, кафе и магазинах

Сегодня, 14:24:32 387 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире создали 10 мобильных групп, которые будут проверять соблюдение карантина в транспорте, кафе и магазинах

 На очередном заседании исполнительного комитета Житомирского городского совета 18 марта приняли решение о работе мобильных групп, которые будут проверять в городе деятельностью субъектов хозяйствования на предмет соблюдения норм и ограничений, действующих на время карантина.

Так, была создана мобильная группа для проверки деятельности общественного транспорта, 4 мобильные группы для проверки субъектов хозяйствования, размещенных на территории Богунского района города Житомира, и 5 мобильных групп для проверки деятельности субъектов хозяйствования, размещенных на территории Королёвского района Житомира, передает Житомир инфо.

Полномочия мобильных групп: проверка выполнения решений органов власти всех уровней, которые являются обязательными для выполнения субъектами хозяйствования на территории Житомирской городской ОТГ.

Состав мобильных групп будет утвержден протоколом оперативного штаба и опубликован на сайте Житомирского городского совета, чтобы субъекты хозяйствования могли убедиться, что действительно этот человек входит в состав мобильной группы. Кроме того, у всех членов мобильных групп при себе должны быть служебные удостоверения.

Согласно принятому решению, работу мобильные группы начинают 18 марта 2020 года. Перед началом работы проводится инструктаж, а по завершению - предоставляется ежедневный отчет о проведенной работе с фотофиксацией.

В случае выявления нарушений и недостатков в работе учреждений, акты проверки немедленно будут направлять в правоохранительные органы для соответствующего реагирования.

Напомним, в Житомире усиливается карантин: 17 марта закрыли заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек и АЗС. С 19 марта 2020 года не будут работать: заведения ресторанного хозяйства, кафе, бары (кроме онлайн-доставки), рынки.



Тэги: Житомир, Карантин, проверка, мобильные группы
Комментариев: 3
andriiua
1 andrii (andriiua)   • 14:41:51, Сегодня [Материал]
0

кафе вчера работало, например марио (детский мир)
velcade
2 Санитар (velcade)   • 14:48:49, Сегодня [Материал]
+1

Будь то не знаете чьё оно...
Stiven30
3 Дмитрий (Stiven30)   • 14:51:43, Сегодня [Материал]
0

Ну все как обычно что то закроют что то будет работать хозяева же не могут уйти в минус!
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