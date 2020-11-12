Новое «Сильпо» и «Олди» проверили на соблюдение правил карантина. ФОТО

12 ноября в Житомире мобильная группа проверила соблюдение правил карантина в супермаркетах "Олди" и "Сильпо", которые недавно открылись на ул. Грушевского.
Во время проверки члены комиссии обнаружили недостатки, которые заведения должны срочно устранить.
"Недостаточное количество соответствующей маркировки для соблюдения социальной дистанции (не менее 1,5 м) в очередях, отсутствие в санузлах бумажных одноразовых полотенец, централизованного сбора использованных средств индивидуальной защиты, а на входах в учреждения - информационных материалов по профилактике коронавирусной болезни COVID-19", - сообщает Житомирский городской совет.
Кроме того, в торговых заведениях должны осуществлять термометрию клиентов с использованием бесконтактных термометров и вести учет температурного скрининга работников.
Как сообщалось, ранее проверка проходила в торгово-развлекательном центре "Глобал UA"
.