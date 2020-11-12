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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Ноябрь » 12 » 16:34:00

Новое «Сильпо» и «Олди» проверили на соблюдение правил карантина. ФОТО

Сегодня, 16:45:02 1101 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Новое «Сильпо» и «Олди» проверили на соблюдение правил карантина. ФОТО

 12 ноября в Житомире мобильная группа проверила соблюдение правил карантина в супермаркетах "Олди" и "Сильпо", которые недавно открылись на ул. Грушевского.

Во время проверки члены комиссии обнаружили недостатки, которые заведения должны срочно устранить.
 

"Недостаточное количество соответствующей маркировки для соблюдения социальной дистанции (не менее 1,5 м) в очередях, отсутствие в санузлах бумажных одноразовых полотенец, централизованного сбора использованных средств индивидуальной защиты, а на входах в учреждения - информационных материалов по профилактике коронавирусной болезни COVID-19", - сообщает Житомирский городской совет.


Кроме того, в торговых заведениях должны осуществлять термометрию клиентов с использованием бесконтактных термометров и вести учет температурного скрининга работников.

Как сообщалось, ранее проверка проходила в торгово-развлекательном центре "Глобал UA".













Тэги: Карантин, Житомир, ТЦ, проверка, Магазин
Комментариев: 1
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 19:03:54, Сегодня [Материал]

В новом Сильпо есть туалет? Не видел.
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