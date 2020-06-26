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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Июнь » 26 » 08:41:42

В Житомире гипермаркеты и университеты проверили на соблюдение карантина. ФОТО

Сегодня, 08:59:42 1147 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире гипермаркеты и университеты проверили на соблюдение карантина. ФОТО

 В Житомирской городской ОТГ проходят плановые и внеплановые проверки соблюдения санитарного законодательства субъектами хозяйствования различных форм собственности.

В частности, 25 июня, проверке подлежали гипермаркеты Житомира: "Метро" и "Ашан".
 

"Рекомендации, предоставленные в Постановлении, в основном соблюдены. Объекты торговли обеспечены всем необходимым для выполнения санитарных норм. Администрация заведений обеспечила работников средствами индивидуальной защиты и дезсредствами. Осуществляется дезинфекция поверхностей, оборудования, тележек и тому подобное. Проводится централизованный сбор использованных средств индивидуальной защиты утилизации. Обеспечен контроль за соблюдением правил общественной безопасности ...", - сообщают члены комиссии о результатах проверки.


Также, по информации городского совета, 23 июня накануне проведения ВНО состоялся комиссионный выезд в ЖГУ им. Ивана Франко и в Государственный университет "Житомирская политехника".
 

"Пункты на данных объектах подготовлены удовлетворительно. В наличии достаточное количество масок, дезсредств, антисептиков. Аудитории подготовлены с требованиями соблюдения социальных дистанций между участниками ВНО", - сообщают о результатах проверки специалисты Госпродпотребслужбы.


Как сообщал "Журнал Житомира", до 31 июля на территории Житомира и городской ОТГ ввели усиление противоэпидемических мероприятий. Вместе с тем, с 26 июня в Житомире заведениям общественного питания позволили возобновить полноценную работу.











































Тэги: проверка, Житомир, Карантин
Комментариев: 1
Vovik-RF
1 Vovik (Vovik-RF)   • 11:29:09, Сегодня [Материал]
0

Да что эта ваша показушная дебильно-гомосексуальная проверка даёт?!!! Температурку померили, да?
Сколько можно работать на публику - показывать какие вы все, чиновники и примазавшиеся к ним хорошие?
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