В Житомире гипермаркеты и университеты проверили на соблюдение карантина. ФОТО

"Рекомендации, предоставленные в Постановлении, в основном соблюдены. Объекты торговли обеспечены всем необходимым для выполнения санитарных норм. Администрация заведений обеспечила работников средствами индивидуальной защиты и дезсредствами. Осуществляется дезинфекция поверхностей, оборудования, тележек и тому подобное. Проводится централизованный сбор использованных средств индивидуальной защиты утилизации. Обеспечен контроль за соблюдением правил общественной безопасности ...", - сообщают члены комиссии о результатах проверки.
"Пункты на данных объектах подготовлены удовлетворительно. В наличии достаточное количество масок, дезсредств, антисептиков. Аудитории подготовлены с требованиями соблюдения социальных дистанций между участниками ВНО", - сообщают о результатах проверки специалисты Госпродпотребслужбы.
Сколько можно работать на публику - показывать какие вы все, чиновники и примазавшиеся к ним хорошие?