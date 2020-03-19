Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 19.03.2020    12:47:36
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Март » 19 » 08:48:51

Новые карантинные запреты в Житомире. С сегодняшнего дня не работают рынки и установили лимит на количество людей в магазине

Сегодня, 08:48:51 5680 11 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Новые карантинные запреты в Житомире. С сегодняшнего дня не работают рынки и установили лимит на количество людей в магазине

 Исполнительный комитет городского совета усилил меры по борьбе с коронавирусом и ввел новые запреты. Они будут действовать до 3 апреля.

Как неоднократно сообщалось, с сегодняшнего дня, 19 марта, в Житомире закроют все продуктовые рынки.

Также среди принятых мер:
 
  • Ограничение нахождения людей на территории магазина, банковского учреждения, аптеки, почты или иного помещения, с расчетом не более одного человека на 10 кв. м.
  • Недопущение торговли продуктами питания из открытых витрин без упаковок.
  • Запрет КП «Житомирводоканал» на плановые отключения водоснабжения.

Напомним, в Житомире усиливается карантин: 17 марта закрыли заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек и АЗС. С 19 марта 2020 года не будут работать: заведения ресторанного хозяйства, кафе, бары (кроме онлайн-доставки), рынки.

На очередном заседании исполнительного комитета 18 марта приняли решение о создании 10 мобильных групп, которые будут проверять соблюдение карантина в транспорте, кафе и магазинах.



Тэги: исполком, Житомир, Карантин
Комментариев: 10
Sams2
1 Семенюк Александр (Sams2)   • 09:08:12, Сегодня [Материал]
+1

А Швеция отказалась от каких-либо мер, так как этот вирус не более опасен для человека, чем другие.
lg2013
2 lg (lg2013)   • 09:28:20, Сегодня [Материал]
+3

А за сутки в Італії 475 чоловік загинуло - це як при звичайному грипі?
Sams2
3 Семенюк Александр (Sams2)   • 09:32:51, Сегодня [Материал]
+2

А сколько от туберкулеза, сердечно-сосудистых заболеваний? От рака? Люди умирают, есть у них такая привычка.
yulyayulya
5 Юлия (yulyayulya)   • 11:01:43, Сегодня [Материал]
+1

Відкриваємо сайт держстату. За 218 рік померло в Україні 587 000, 2017 - 574 000. Було й побільше 2005 - 781 000 чол. 587000:365=1608 людей помирає в день. 781000:365=2139 людей в день. 2139-1608=531 кількість людей на яку більше може помирати щодня цілий рік. І ви цього навіть не помітите. Якщо не розганяти паніку.
Sams2
6 Семенюк Александр (Sams2)   • 11:17:36, Сегодня [Материал]
0

Вот и я про то.
Китайцы молодцы, обвалили юань, обвалили акции совместных предприятий, скупили их за копеечные юани - и всё, снимают маски, вирус побежден! Можно ожидать замечательные прибыли, особенно на фоне дешевых углеводородов, и этими прибылями делиться ни с кем не нужно!
viewer
7 Name Surname (viewer)   • 11:26:55, Сегодня [Материал]
0

Туберкульозом, гепатитом С важче заразитись. У них то смертність вища, але вони не охоплюють таку велику кількість населення.
Плюс ще помножте на розвалену систему охорони здоров'я в країні, у нас тут не Швеція. На всю країну читав десь 605 апаратів штучної вентиляції легень.

Читав статтю сьогодні, чому ця пошесть небезпечніша
https://hvylya.net/analytics/society/koronavirus-jeto-ne-gripp-samoe-vremja-ispugatsja.html
Sams2
9 Семенюк Александр (Sams2)   • 12:07:37, Сегодня [Материал]
0

Я не знаю, сколько в стране аппаратов ИВЛ. Наверное, 605, если это так, очень мало. Но еще я знаю, что количество больных и количество аппаратов ИВЛ между собой практически не связаны, т.к. они нужны далеко не всем зараженным.
Со всеми вирусами человеческий организм борется сам, реальных антивирусных препаратов не существует. Тамифлю, который при свином, кажется, гриппе, покупали по 400 долларов, при стоимости в 75 - абсолютно неэффективен, Ремантадин вообще не проходил клинических исследований. Основная причина столь широкой противокороновирусной компании - страх , шумиха в СМИ и подражание другим. Не более. Пейте побольше теплой водички, не нервничайте - это вызывает кашель и Вас пугает еще больше, и будьте уверены - макрофаги Вашего организма успешно справятся с вирусом, если Вы не будете им мешать.
viewer
8 Name Surname (viewer)   • 11:42:33, Сегодня [Материал]
0

Он інститут серця призупиняє проведення планових операцій, щоб мати вільні апарати штучної вентиляції легень
https://www.facebook.com/borys.todurov/videos/10158127416759483/
Ивасик
10 Телесик (Ивасик)   • 12:46:20, Сегодня [Материал]
0

Ахах, начитались фейсбуков своих и уже все знают. Окей, расскажите нам больше про крутых китайцев и замечательные прибыли, а пока, остудим вас немножко:

Голдман Сакс пересмотрел свой предыдущий пессимистический прогноз по росту ВВП Китая в 1 квартале, который должен был составить 2,5 процента. Теперь Голдман считает, что ВВП упадет не менее чем на 9 процентов. Такая корректировка вызвана "поразительно слабыми" показателями, которые демонстрирует Китай. Блумберг оптимизм Голдман Сакс не разделяет и полагает, что падение в 1 квартале составит 11 процентов. Если повезет. И тоже - переоценка прогнозов произошла в течение буквально трех недель.
CPTN
4 AntiHype (CPTN)   • 10:02:23, Сегодня [Материал]
-1

Где же вас таких дебилов рожают?
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus