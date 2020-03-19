Исполнительный комитет городского совета усилил меры по борьбе с коронавирусом и ввел новые запреты. Они будут действовать до 3 апреля.
Как неоднократно сообщалось, с сегодняшнего дня, 19 марта, в Житомире закроют все продуктовые рынки.
Также среди принятых мер:
- Ограничение нахождения людей на территории магазина, банковского учреждения, аптеки, почты или иного помещения, с расчетом не более одного человека на 10 кв. м.
- Недопущение торговли продуктами питания из открытых витрин без упаковок.
- Запрет КП «Житомирводоканал» на плановые отключения водоснабжения.
Напомним, в Житомире усиливается карантин
: 17 марта закрыли заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек и АЗС. С 19 марта 2020 года не будут работать: заведения ресторанного хозяйства, кафе, бары (кроме онлайн-доставки), рынки.
На очередном заседании исполнительного комитета 18 марта приняли решение о создании 10 мобильных групп, которые будут проверять соблюдение карантина
в транспорте, кафе и магазинах.
Новые карантинные запреты в Житомире. С сегодняшнего дня не работают рынки и установили лимит на количество людей в магазине
Китайцы молодцы, обвалили юань, обвалили акции совместных предприятий, скупили их за копеечные юани - и всё, снимают маски, вирус побежден! Можно ожидать замечательные прибыли, особенно на фоне дешевых углеводородов, и этими прибылями делиться ни с кем не нужно!
Плюс ще помножте на розвалену систему охорони здоров'я в країні, у нас тут не Швеція. На всю країну читав десь 605 апаратів штучної вентиляції легень.
Читав статтю сьогодні, чому ця пошесть небезпечніша
https://hvylya.net/analytics/society/koronavirus-jeto-ne-gripp-samoe-vremja-ispugatsja.html
Со всеми вирусами человеческий организм борется сам, реальных антивирусных препаратов не существует. Тамифлю, который при свином, кажется, гриппе, покупали по 400 долларов, при стоимости в 75 - абсолютно неэффективен, Ремантадин вообще не проходил клинических исследований. Основная причина столь широкой противокороновирусной компании - страх , шумиха в СМИ и подражание другим. Не более. Пейте побольше теплой водички, не нервничайте - это вызывает кашель и Вас пугает еще больше, и будьте уверены - макрофаги Вашего организма успешно справятся с вирусом, если Вы не будете им мешать.
https://www.facebook.com/borys.todurov/videos/10158127416759483/
Голдман Сакс пересмотрел свой предыдущий пессимистический прогноз по росту ВВП Китая в 1 квартале, который должен был составить 2,5 процента. Теперь Голдман считает, что ВВП упадет не менее чем на 9 процентов. Такая корректировка вызвана "поразительно слабыми" показателями, которые демонстрирует Китай. Блумберг оптимизм Голдман Сакс не разделяет и полагает, что падение в 1 квартале составит 11 процентов. Если повезет. И тоже - переоценка прогнозов произошла в течение буквально трех недель.