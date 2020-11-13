Сняли с себя ответственность: исполком не проголосовал за введение в Житомире карантина выходного дня

Исполнительный комитет городского совета не проголосовал за введение в Житомире карантина выходного дня. Вопрос сняли с рассмотрения.
Об этом 13 ноября в соцсети сообщил городской голова Сергей Сухомлин
.
"Кабинет Министров принял решение ввести "карантин выходного дн ". У меня лично нет морального права вводить дополнительные карантинные ограничения. Этот вопрос с рассмотрения исполкома сегодня сняли. Дополнительные ограничения - это ответственность за людей, которые теряют возможность зарабатывать и кормить свои семьи. К тому же: при таком количестве больных, 2 дня "локдауна" на ситуацию не повлияют. Это подтверждают вирусологи и эпидемиологи", - отметил Сухомлин.
Таким образом, власти города сняли с себя ответственность и фактически не признают новые карантинные ограничения, которые начнут действовать на уровне государства уже с 14 ноября, но и не отменяют их.
Отметим, что в стране уже вступили в силу изменения в постановление Кабмина №641
, касающиеся усиления противоэпидемических мероприятий, и полиция будет иметь право штрафовать предпринимателей за нарушение карантина.
Кабинет министров подчеркивает
, что у городских голов нет полномочий разрешать или запрещать действие решений правительства на территории отдельно взятой территориальной единицы.
"Решение правительства действуют безусловно и подлежат исполнению всеми субъектами хозяйствования, которые располагаются на территории Украины. Карантин выходного дня касается исключительно определенного перечня субъектов хозяйствования, находящихся на территории Украины. Если это, например, ТРЦ, то он должен быть закрыт в течение выходных", - сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Напомним, в Украине отменили адаптивный карантин. Отныне в будни и на выходные будут действовать разные карантинные ограничения
.