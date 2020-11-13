Сняли с себя ответственность: исполком не проголосовал за введение в Житомире карантина выходного дня

"Кабинет Министров принял решение ввести "карантин выходного дн ". У меня лично нет морального права вводить дополнительные карантинные ограничения. Этот вопрос с рассмотрения исполкома сегодня сняли. Дополнительные ограничения - это ответственность за людей, которые теряют возможность зарабатывать и кормить свои семьи. К тому же: при таком количестве больных, 2 дня "локдауна" на ситуацию не повлияют. Это подтверждают вирусологи и эпидемиологи", - отметил Сухомлин.