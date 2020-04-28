С 1 мая при соблюдении установленных санитарных и противоэпидемических мероприятий в Житомире могут возобновить работу парикмахерские и продуктовые рынки. Соответствующее решение принято во время внеочередного заседания исполнительного комитета Житомирского городского совета 28 апреля.
Работа продуктовых рынков
«С 1 мая будет разрешено предоставление услуг парикмахерскими по предварительной записи и не более одного посетителя на 15 кв. м площади или при наличии физически обособленного рабочего места», - разъясняет директор юридического департамента Евгений Черныш.
«Житний». «Сенный», «Хмельники», «Киевский», «Тетерев», «Привокзальный» может быть восстановлена с 1 мая при условии:
- обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты;
- ограничение скопления посетителей в помещениях из расчета не более 1 человека на 10 кв. м;
- недопущение торговли продуктами питания без упаковки из открытых прилавков.
На администрацию рынков возложена ответственность за соблюдением санитарных и противоэпидемических мероприятий на территориях рынков с момента начала их работы.
«Начать работу продуктовые рынки могут исключительно после предоставления их администрацией в адрес исполнительного комитета Житомирского городского совета гарантийного письма по обязательствам обеспечить надлежащее соблюдение санитарных и противоэпидемических мероприятий», - отмечает директор юридического департамента.
Также при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий будет разрешено ведение торговой деятельности и деятельности по предоставлению услуг общественного питания с адресной доставкой заказов (в том числе на вынос), при условии обеспечения персонала средствами защиты лица и глаз; посетителей средствами индивидуальной защиты, в том числе респираторами и защитными масками.
В Житомире с 1 мая разрешили открыть рынки и парикмахерские, но при определенных условиях
так будет справедливо....
Власть выполняет хотелки потенциальных избирателей. Сухомлину же надо переизбраться.
А выродки типа Преди и Провокатора отмажут любое действие и решение властей.