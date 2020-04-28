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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Апрель » 28 » 17:59:43

В Житомире с 1 мая разрешили открыть рынки и парикмахерские, но при определенных условиях

Вчера, 17:59:43 2083 9 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире с 1 мая разрешили открыть рынки и парикмахерские, но при определенных условиях

 С 1 мая при соблюдении установленных санитарных и противоэпидемических мероприятий в Житомире могут возобновить работу парикмахерские и продуктовые рынки. Соответствующее решение принято во время внеочередного заседания исполнительного комитета Житомирского городского совета 28 апреля.
 

«С 1 мая будет разрешено предоставление услуг парикмахерскими по предварительной записи и не более одного посетителя на 15 кв. м площади или при наличии физически обособленного рабочего места», - разъясняет директор юридического департамента Евгений Черныш.


Работа продуктовых рынков «Житний». «Сенный», «Хмельники», «Киевский», «Тетерев», «Привокзальный» может быть восстановлена с 1 мая при условии:
 
  • обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты;
  • ограничение скопления посетителей в помещениях из расчета не более 1 человека на 10 кв. м;
  • недопущение торговли продуктами питания без упаковки из открытых прилавков.

На администрацию рынков возложена ответственность за соблюдением санитарных и противоэпидемических мероприятий на территориях рынков с момента начала их работы.
 

«Начать работу продуктовые рынки могут исключительно после предоставления их администрацией в адрес исполнительного комитета Житомирского городского совета гарантийного письма по обязательствам обеспечить надлежащее соблюдение санитарных и противоэпидемических мероприятий», - отмечает директор юридического департамента.


Также при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий будет разрешено ведение торговой деятельности и деятельности по предоставлению услуг общественного питания с адресной доставкой заказов (в том числе на вынос), при условии обеспечения персонала средствами защиты лица и глаз; посетителей средствами индивидуальной защиты, в том числе респираторами и защитными масками.

Тэги: исполком, Карантин, Житомир, рынки
Комментариев: 8
Antisvinomir1
1 Johnny (Antisvinomir1)   • 18:43:47, Вчера [Материал]
+3

додавили таки свиноторговцы-спекулянты Сухомлина, которому сейчас ну оооооочень нужны голоса на мэрзких выборах....
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 18:58:04, Вчера [Материал]
-4

а супермаркеты закрыть на месяц
так будет справедливо....
Sams2
3 Семенюк Александр (Sams2)   • 19:49:09, Вчера [Материал]
+5

Зачем? Транспорт же не ходит. Не многие пешком на базар попрутся.
Dmitry
4 Dmitry (Dmitry)   • 20:46:41, Вчера [Материал]
+2

Дойдут только самые сильные, им вирус не страшен!))
melan
5 melan (melan)   • 22:01:24, Вчера [Материал]
+2

власть идет на поводу у идиотов из за которых через две недели больницы будут переполнены.
Antisvinomir1
6 Johnny (Antisvinomir1)   • 22:14:12, Вчера [Материал]
-1

Нет, не идиотов.

Власть выполняет хотелки потенциальных избирателей. Сухомлину же надо переизбраться.

А выродки типа Преди и Провокатора отмажут любое действие и решение властей.
Admiral8
7 Papa (Admiral8)   • 22:45:09, Вчера [Материал]
-1

тем временем эпицентр житомир дистанция 1см фото https://cutt.ly/qydt3WT
Antisvinomir1
8 Johnny (Antisvinomir1)   • 22:49:56, Вчера [Материал]
+1

должен быть закрыт и Эпицентр и свинорынки. Оставить до окончания карантина только АТБ, Ашан, МЕТРО, Сильпо, Квартал, Билла и Квара. Остальных нахер с пляжа. Весь цивилизованный мир прекрасно живет БЕЗ свинорынков.
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