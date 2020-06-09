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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Июнь » 9 » 14:29:35

МОЗ ослабило требования для рынков: новые правила работы во время карантина

Вчера, 14:59:35 1281 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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МОЗ ослабило требования для рынков: новые правила работы во время карантина

 В Украине, и в Житомире в частности, изменилась организация торговли на рынках в условиях карантина. Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача Украины вступило в силу 8 июня.

В новых нормах работы рынков отсутствуют требования о соблюдении трехметрового расстояния между рабочими местами продавцов и размещения защитных экранов между продавцами и покупателями.

Отныне обязательный термоскрининг при входе на рынок предусмотрен лишь для работников, а не для посетителей.

Ключевые правила работы рынков:
 
  • допуск работников на рынок после термоскрининга;
  • на входе в рынок должны быть оборудованы места для обработки рук антисептиками;
  • 1 посетитель на 10 квадратных метров площади рынка;
  • допуск на рынок только в защитной маске;
  • проведение дезинфекции поверхностей;
  • информация о профилактике COVID-19 должна быть размещена на видных местах.

Напомним, продуктовые рынки в Житомире возобновили работу с 1 мая.
Тэги: Житомир, рынки, Карантин, правила
Комментариев: 1
priatel
1 Андрей (priatel)   • 15:45:15, Вчера [Материал]
+1

Есть информация,что у нас на рынке очень много заболевших,но почему-то все молчат про это...Странно,не так ли?
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