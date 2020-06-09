МОЗ ослабило требования для рынков: новые правила работы во время карантина

В Украине, и в Житомире в частности, изменилась организация торговли на рынках в условиях карантина. Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача Украины вступило в силу 8 июня
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В новых нормах работы рынков отсутствуют требования о соблюдении трехметрового расстояния между рабочими местами продавцов и размещения защитных экранов
между продавцами и покупателями.
Отныне обязательный термоскрининг при входе на рынок предусмотрен лишь для работников, а не для посетителей.
Ключевые правила работы рынков:
- допуск работников на рынок после термоскрининга;
- на входе в рынок должны быть оборудованы места для обработки рук антисептиками;
- 1 посетитель на 10 квадратных метров площади рынка;
- допуск на рынок только в защитной маске;
- проведение дезинфекции поверхностей;
- информация о профилактике COVID-19 должна быть размещена на видных местах.
Напомним, продуктовые рынки в Житомире возобновили работу с 1 мая
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