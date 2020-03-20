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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Март » 20 » 11:58:09

В Житомирской области во время охоты подстрелили браконьера. ФОТО

Сегодня, 12:10:09 667 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области во время охоты подстрелили браконьера. ФОТО

 20 марта ночью в больницу госпитализировали 35-летнего мужчину с ранением брюшной полости. Как оказалось, ранение он получил во время незаконной охоты на территории Пулинского района Житомирской области. Об этом "ЖЖ" сообщили в ГУ Нацполиции.

Правоохранители установили, что потерпевший вместе с 45-летним товарищем ночью поехали в лес неподалеку с. Новый Завод, где хотели поймать зверя.
 

"Пострадавший остался вблизи автомобиля, а его товарищ с охотничьим оружием ушел в чащу леса. Через некоторое время раздался выстрел. Пуля пробила лобовое стекло транспортного средства и, вероятно, отрикошетила в мужчину, который находился рядом", - говорят в полиции.


Сейчас все эти обстоятельства проверяются в рамках начатого уголовного производства. Предварительная квалификация происшествия - неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение (ст. 128 УК).

Было изъято оружие, устройство для ночного видения, которыми пользовался один из мужчин, а также автомобиль.







ФОТО: ГУНП
Тэги: Житомирщина, Браконьеры, стрельба
Комментариев: 1
Sams2
1 Семенюк Александр (Sams2)   • 12:24:31, Сегодня [Материал]
+2

Охотнички, твою мать...
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