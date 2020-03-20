20 марта ночью в больницу госпитализировали 35-летнего мужчину с ранением брюшной полости. Как оказалось, ранение он получил во время незаконной охоты на территории Пулинского района Житомирской области. Об этом "ЖЖ
" сообщили в ГУ Нацполиции.
Правоохранители установили, что потерпевший вместе с 45-летним товарищем ночью поехали в лес неподалеку с. Новый Завод, где хотели поймать зверя.
"Пострадавший остался вблизи автомобиля, а его товарищ с охотничьим оружием ушел в чащу леса. Через некоторое время раздался выстрел. Пуля пробила лобовое стекло транспортного средства и, вероятно, отрикошетила в мужчину, который находился рядом", - говорят в полиции.
Сейчас все эти обстоятельства проверяются в рамках начатого уголовного производства. Предварительная квалификация происшествия - неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение (ст. 128 УК).
Было изъято оружие, устройство для ночного видения, которыми пользовался один из мужчин, а также автомобиль.
ФОТО: ГУНП
В Житомирской области во время охоты подстрелили браконьера. ФОТО