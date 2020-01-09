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На Житомирщине поймали браконьеров, которые ловили рыбу с помощью взрывчатки

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На Житомирщине поймали браконьеров, которые ловили рыбу с помощью взрывчатки

 8 января рыбоохранные патрульные совместно с представителями Нацполиции провели рейд на территории Малинского района Житомирской области и обнаружили двух браконьеров.

Как сообщает Житомирский рыбоохранный патруль, граждане осуществляли вылов рыбы с помощью взрывчатых веществ. Инцидент произошел на р. Визня, вблизи с. Рудня Городищанская.

Таким образом браконьеры выловили рыбы: густера - 75 экз., окунь - 25 экз., плотва - 17 экз. и лещ - 7 экз.
 

"Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству, составил 5610 грн. На мужчин оформлены протоколы по ч. 4 ст. 85 КУоАП (грубое нарушение правил рыболовства)", - информирует рыбоохранный патруль.


Житомирский рыбоохранный патруль призывает всех граждан соблюдать природоохранное законодательство. Информацию о нарушении правил рыболовства, незаконном сбыте водных биоресурсов, а также продаже запрещенных орудий лова - просьба сообщать на телефоны "горячей линии" Управления: (0412) 24-57-81 или (067) 414-60-74.

Тэги: рыба, Браконьеры, Житомирщина
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