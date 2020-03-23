В Житомирской области отец чуть не задушил ребенка, потому что он громко плакал

В Житомирской области будут судить 23-летнего отца за попытку задушить своего полуторагодовалого сына из-за плача. Как сообщила "ЖЖ
" пресс-служба прокуратуры Житомирской области, он сжал шею ребенку, пытаясь успокоить его таким образом.
"По данным досудебного следствия, жителя Малинского района, 23-летнего отца, разозлил громкий детский плач. Чтобы успокоить ребенка, он ладонью закрыл рот и нос малышу, держа до тех пор, пока не замолчит. Ребенок перестал плакать, потому что от насилия потерял сознание", - говорится в сообщении.
На помощь пришла бабушка, которая вызвала экстренную медицинскую помощь. После тщательного обследования врачи диагностировали у ребенка состояние после острой асфиксии.
На время досудебного следствия мужчину держат под стражей. Коростышевской местной прокуратурой обвинительный акт по ч. 2 ст. 15 п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины (покушение на умышленное убийство малолетнего ребенка) утвержден и направлен в суд для рассмотрения по существу.