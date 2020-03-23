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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Март » 23 » 11:48:25

В Житомирской области отец чуть не задушил ребенка, потому что он громко плакал

Вчера, 11:51:25 1270 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области отец чуть не задушил ребенка, потому что он громко плакал

 В Житомирской области будут судить 23-летнего отца за попытку задушить своего полуторагодовалого сына из-за плача. Как сообщила "ЖЖ" пресс-служба прокуратуры Житомирской области, он сжал шею ребенку, пытаясь успокоить его таким образом.
 

"По данным досудебного следствия, жителя Малинского района, 23-летнего отца, разозлил громкий детский плач. Чтобы успокоить ребенка, он ладонью закрыл рот и нос малышу, держа до тех пор, пока не замолчит. Ребенок перестал плакать, потому что от насилия потерял сознание", - говорится в сообщении.


На помощь пришла бабушка, которая вызвала экстренную медицинскую помощь. После тщательного обследования врачи диагностировали у ребенка состояние после острой асфиксии.

На время досудебного следствия мужчину держат под стражей. Коростышевской местной прокуратурой обвинительный акт по ч. 2 ст. 15 п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины (покушение на умышленное убийство малолетнего ребенка) утвержден и направлен в суд для рассмотрения по существу.
Тэги: ребенок, суд, Житомирская область, отец
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