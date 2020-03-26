"Дотримуйся дистанції 2 метри" - наклейки с таким призывом вскоре появятся в заведениях Житомира, которые работают в период карантина. Наклейки изготовила общественная организация "Сучасний Формат".
Как пояснили "ЖЖ
" в мэрии, наклейки на полу будут помогать житомирянам соблюдать безопасную дистанцию между людьми в очередях магазинов, аптек, банков, медицинских и других учреждений.
"Мы заказали 5000 наклеек "Дотримуйся дистанції 2 м", и реализовать эту инициативу в короткий срок удалось благодаря Программе развития ООН, которая поддержала нашу идею и оплатила печать тиража. Совместно со специалистами Житомирского городского совета мы определили перечень магазинов, аптек, банков, почтовых отделений, обслуживающих житомирян в период карантина, и уже сегодня начнем распространять наклейки в эти заведения", - отметила исполнительный директор НПО "Сучасний Формат" Жанна Соловьёва.
Представители бизнеса могут получить наклейки абсолютно бесплатно, обратившись к НПО "Сучасний Формат». Адрес: площадь Победы, 10, оф. 301. Контактный тел.: +38 (0412) 46-10-86; +38 (097) 294-37-53.
В житомирских магазинах, аптеках и медучреждениях появятся наклейки «Дотримуйся дистанції». ФОТО