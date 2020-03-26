В житомирских магазинах, аптеках и медучреждениях появятся наклейки «Дотримуйся дистанції». ФОТО

"Мы заказали 5000 наклеек "Дотримуйся дистанції 2 м", и реализовать эту инициативу в короткий срок удалось благодаря Программе развития ООН, которая поддержала нашу идею и оплатила печать тиража. Совместно со специалистами Житомирского городского совета мы определили перечень магазинов, аптек, банков, почтовых отделений, обслуживающих житомирян в период карантина, и уже сегодня начнем распространять наклейки в эти заведения", - отметила исполнительный директор НПО "Сучасний Формат" Жанна Соловьёва.