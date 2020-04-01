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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Апрель » 1 » 09:10:05

Ассоциация шашлычников Украины приехала на обсервацию в житомирский Гидропарк

Сегодня, 09:07:39 1878 7 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Ассоциация шашлычников Украины приехала на обсервацию в житомирский Гидропарк

 Всеукраинская ассоциация любителей шашлыков выбрала Житомир, как место своей обсервации, и проведет в городском Гидропарке 14-дней в изоляции от цивилизации.

Шашлычники считают, что живописные берега Тетерева и полесские леса - лучшее место для того, чтобы спрятаться от смертельного коронавируса.

"Сотни людей, массовые гуляния и вкусное мясо на мангале - все это поможет нам побороть COVID-19", - рассказали "Журналу Житомира" организаторы.

К обсервации могут присоединиться все желающие житомиряне, которым плевать на собственное здоровье и жизнь окружающих. Вход на территорию обсерватора без масок и перчаток.
 

Друзья, на самом деле это первоапрельская шутка!


Цель новости: немного поднять настроение нашим читателям и напомнить, что карантин - это не отпуск. Чтобы предотвратить эпидемию коронавируса, следует придерживаться рекомендаций ВОЗ и Минздрава Украины, не собираться в большие группы, соблюдать дистанцию, мыть руки и оставаться дома, даже несмотря на хорошую погоду.
Тэги: обсервация, Гидропарк, Шашлыки, Житомир
Комментариев: 7
melan
1 melan (melan)   • 09:21:15, Сегодня [Материал]
0

......Сотни людей, массовые гуляния и вкусное мясо на мангале - все это поможет нам побороть COVID.....

Они наверное дебилы. Как раз идеальные условия для распространения вируса.
Misceviy
2 Misceviy (Misceviy)   • 09:22:37, Сегодня [Материал]
+7

И редакцию и Вас тоже с праздником )
velcade
3 Санитар (velcade)   • 09:30:04, Сегодня [Материал]
+2

:)
melan
4 melan (melan)   • 09:30:31, Сегодня [Материал]
-2

COVID-19 каждый день уносит тысячи жизней и шутить на эту тему могут только полные идиоты. Посмотрим на ваши апрельские шуточки через пару недель.
Ответ: Саркастична новина на тему "свідомих" житомирян, які замість карантину вибирають прогулянки та масові гуляння на природі.
Mykhailo
6 Михаил (Mykhailo)   • 09:55:50, Сегодня [Материал]
+3

Шутят не над ковидом, а над теми кто "борется" с эпидемией путём массовых собраний. Таких, кстати, хватает.
melan
7 melan (melan)   • 10:13:11, Сегодня [Материал]
+1

так с ними не шутить нужно, а вести разъяснительную работу. В Италии уже дошутились. По началу тоже было много мемов и шуток.
Crespito
5 Hernan (Crespito)   • 09:47:37, Сегодня [Материал]
+3

Классно пошутили, молодцы :)
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