Ассоциация шашлычников Украины приехала на обсервацию в житомирский Гидропарк

Всеукраинская ассоциация любителей шашлыков выбрала Житомир, как место своей обсервации, и проведет в городском Гидропарке 14-дней в изоляции от цивилизации.
Шашлычники считают, что живописные берега Тетерева и полесские леса - лучшее место для того, чтобы спрятаться от смертельного коронавируса.
"Сотни людей, массовые гуляния и вкусное мясо на мангале - все это поможет нам побороть COVID-19"
, - рассказали "Журналу Житомира
" организаторы.
К обсервации могут присоединиться все желающие житомиряне, которым плевать на собственное здоровье и жизнь окружающих. Вход на территорию обсерватора без масок и перчаток.
Друзья, на самом деле это первоапрельская шутка!
Цель новости: немного поднять настроение нашим читателям и напомнить, что карантин - это не отпуск. Чтобы предотвратить эпидемию коронавируса, следует придерживаться рекомендаций ВОЗ и Минздрава Украины, не собираться в большие группы, соблюдать дистанцию, мыть руки и оставаться дома, даже несмотря на хорошую погоду.
Они наверное дебилы. Как раз идеальные условия для распространения вируса.
Ответ: Саркастична новина на тему "свідомих" житомирян, які замість карантину вибирають прогулянки та масові гуляння на природі.