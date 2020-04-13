Благотворители передали Житомиру два аппарата искусственной вентиляции легких. Новые ИВЛ немецкого производства получило Инфекционное отделение Житомирской городской больницы №1.
Об этом сообщил городской голова Сергей Сухомлин
на своей странице в соцсети.
"Практически с конвейера - в житомирскую больницу! 2 немецкие аппараты ИВЛ для инфекционного отделения Больницы №1 сегодня передали благотворители. Я благодарен Юрию Бирюченко и компании "Евроголд", семье Гролич и директору предприятия Михаилу Шепетько за такую огромную помощь! Спасибо житомирскому бизнесу, который продолжает поддерживать город в это нелегкое время"
, - сказал мэр Житомира.
Напомним, для городских больниц Житомира необходимо приобрести не менее 10 аппаратов искусственной вентиляции легких. 8 аппаратов ИВЛ планируют купить в ближайшее время.
Житомирская больница получила от благотворителей два аппарата искусственной вентиляции легких. ФОТО