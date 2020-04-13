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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Апрель » 13 » 08:20:30

Житомирская больница получила от благотворителей два аппарата искусственной вентиляции легких. ФОТО

Сегодня, 08:20:30 454 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирская больница получила от благотворителей два аппарата искусственной вентиляции легких. ФОТО

 Благотворители передали Житомиру два аппарата искусственной вентиляции легких. Новые ИВЛ немецкого производства получило Инфекционное отделение Житомирской городской больницы №1.

Об этом сообщил городской голова Сергей Сухомлин на своей странице в соцсети.

"Практически с конвейера - в житомирскую больницу! 2 немецкие аппараты ИВЛ для инфекционного отделения Больницы №1 сегодня передали благотворители. Я благодарен Юрию Бирюченко и компании "Евроголд", семье Гролич и директору предприятия Михаилу Шепетько за такую ​​огромную помощь! Спасибо житомирскому бизнесу, который продолжает поддерживать город в это нелегкое время", - сказал мэр Житомира.

Напомним, для городских больниц Житомира необходимо приобрести не менее 10 аппаратов искусственной вентиляции легких. 8 аппаратов ИВЛ планируют купить в ближайшее время.
 






 
Тэги: ИВЛ, помощь, больница, Житомир
Комментариев: 1
Crespito
1 Hernan (Crespito)   • 10:27:59, Сегодня [Материал]
0

супер! молодцы! а где Арушаняны? чего не волонтерят? Уже бабла накрали тут тема так себе?
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