Житомирскую больницу оснастили современным аппаратом искусственной вентиляции легких

Первая городская больница Житомира получила аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных и детей. В мэрии отмечают, что в настоящее время это единственный такой аппарат в области.
ИВЛ будут использовать в отделении неонатологии для выхаживания младенцев, родившихся с критически малым весом или другими патологическими состояниями, требующих применения искусственной вентиляции легких.
«Он воплотил в себе последние достижения науки и современные технические инновации, позволяет обеспечивать безопасную и мягкую вентиляцию, специально разработанный для осуществления длительной дыхательной поддержки у недоношенных новорожденных», - отметил директор КП «Больница №1» Владимир Мордюк.
Город приобрел аппарат ИВЛ за счет субвенции из государственного бюджета.