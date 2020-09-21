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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Сентябрь » 21 » 11:12:44

Житомирскую больницу оснастили современным аппаратом искусственной вентиляции легких

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Житомирскую больницу оснастили современным аппаратом искусственной вентиляции легких

 Первая городская больница Житомира получила аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных и детей. В мэрии отмечают, что в настоящее время это единственный такой аппарат в области.

ИВЛ будут использовать в отделении неонатологии для выхаживания младенцев, родившихся с критически малым весом или другими патологическими состояниями, требующих применения искусственной вентиляции легких.
 

«Он воплотил в себе последние достижения науки и современные технические инновации, позволяет обеспечивать безопасную и мягкую вентиляцию, специально разработанный для осуществления длительной дыхательной поддержки у недоношенных новорожденных», - отметил директор КП «Больница №1» Владимир Мордюк.


Город приобрел аппарат ИВЛ за счет субвенции из государственного бюджета.


 
Тэги: больница, ИВЛ, дети, Житомир
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