27 декабря чиновники Житомирского городского совета и представители городского центра соцслужб посетили детскую больницу и поздравили маленьких пациентов с наступающими праздниками.
Как говорят в мэрии, поздравление малышей, находящихся на лечении в детской городской больнице, является уже традиционным.
"Такие мероприятия поднимают настроение детям в предновогодний период и способствуют их быстрому выздоровлению", - уверяют в городском совете.
На сегодня 200 житомирских детей находятся на стационарном лечении в городской больнице имени Башека. Все маленькие пациенты получили сладкие подарки.
Благодарны дети с удовольствием рассказывали стишки Святому Николаю и отгадывали загадки.
Святой Николай и чиновники мэрии проведали маленьких житомирян, находящихся в больнице. ФОТО