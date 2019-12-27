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2019 » Декабрь » 2713:03:05

Святой Николай и чиновники мэрии проведали маленьких житомирян, находящихся в больнице. ФОТО

Сегодня, 13:44:05 444 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Святой Николай и чиновники мэрии проведали маленьких житомирян, находящихся в больнице. ФОТО

 27 декабря чиновники Житомирского городского совета и представители городского центра соцслужб посетили детскую больницу и поздравили маленьких пациентов с наступающими праздниками.

Как говорят в мэрии, поздравление малышей, находящихся на лечении в детской городской больнице, является уже традиционным.
 

"Такие мероприятия поднимают настроение детям в предновогодний период и способствуют их быстрому выздоровлению", - уверяют в городском совете.


На сегодня 200 житомирских детей находятся на стационарном лечении в городской больнице имени Башека. Все маленькие пациенты получили сладкие подарки.

Благодарны дети с удовольствием рассказывали стишки Святому Николаю и отгадывали загадки.

















ФОТО: Житомирский городской совет
Тэги: Житомир, дети, больница, подарок
Комментариев: 2
Crespito
1 Hernan (Crespito)   • 14:44:57, Сегодня
0

Чиж еще не сняли?
Живу_на_Восточной
2 Горожанин (Живу_на_Восточной)   • 15:00:52, Сегодня
0

«Святий Миколай та чиновники мерії» — звучить ніби назва бестселера
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