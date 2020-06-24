Для житомирских больниц приобрели современные аппараты искусственной вентиляции легких

"Hamilton C3 Pro и Hamilton C6 - лучшие в линейке аппаратов ИВЛ ведущего швейцарского производителя Hamilton. Они относятся к экспертному классу наравне с вентиляторами с интеллектуальными режимами и работают по принципу обратной связи с пациентом. Их можно использовать для длительной вентиляции легких пациентов с любыми тяжелыми заболеваниями. Эти аппараты оснащены турбиной, их работа не зависит от наличия компрессора и централизованной подачи сжатого воздуха", - рассказал о ИВЛ городской голова Житомира.