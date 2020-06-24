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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Июнь » 24 » 12:53:16

Для житомирских больниц приобрели современные аппараты искусственной вентиляции легких

Сегодня, 13:21:16 315 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Для житомирских больниц приобрели современные аппараты искусственной вентиляции легких

 Городские больницы Житомира получили современные аппараты искусственной вентиляции легких. Их приобрели за средства местного бюджета. Об этом 24 июня в Facebook сообщил мэр города Сергей Сухомлин.

Отмечается, что два аппарата передали в больницу №1, еще два - в больницу №2.
 

"Hamilton C3 Pro и Hamilton C6 - лучшие в линейке аппаратов ИВЛ ведущего швейцарского производителя Hamilton. Они относятся к экспертному классу наравне с вентиляторами с интеллектуальными режимами и работают по принципу обратной связи с пациентом. Их можно использовать для длительной вентиляции легких пациентов с любыми тяжелыми заболеваниями. Эти аппараты оснащены турбиной, их работа не зависит от наличия компрессора и централизованной подачи сжатого воздуха", - рассказал о ИВЛ городской голова Житомира.


Он добавил, что поставщик гарантирует обучение медперсонала и обслуживание в течение года.

Как сообщал "Журнал Житомира", ранее инфекционное отделение городской больницы №1 получило от благотворителей два аппарата ИВЛ.


 
Тэги: больница, ИВЛ, Житомир
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