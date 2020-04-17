Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Пятница, 17.04.2020    11:39:04
|
Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Апрель » 17 » 10:52:44

Гранаты и 6 кг пластида: в Житомире обнаружили тайник со взрывчаткой. ФОТО

Сегодня, 11:19:44 118 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Гранаты и 6 кг пластида: в Житомире обнаружили тайник со взрывчаткой. ФОТО

 В Житомире Служба безопасности Украины обнаружила схрон со взрывчаткой и другими средствами поражения. Тайник был обустроен в лесополосе возле городского кладбища.

"Правоохранители изъяли почти 6 килограммов пластида, полсотни средств детонации прямого и управляемого действия, тротиловую шашку, противопехотную мину, зажигательные провода, две подствольные гранаты и заготовку для самодельного взрывного устройства в баллоне из-под средства для чистки оружия", - информирует пресгрупа УСБ Украины в Житомирской области.

Изъятые средства поражения направлены на экспертизу.

Сейчас правоохранители устанавливают источники происхождения средств поражения и разыскивают лиц, причастных к обустройству тайника.





Тэги: СБУ, взрывчатка, Тайник, Житомир
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus