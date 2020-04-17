В Житомире Служба безопасности Украины обнаружила схрон со взрывчаткой и другими средствами поражения. Тайник был обустроен в лесополосе возле городского кладбища.
"Правоохранители изъяли почти 6 килограммов пластида, полсотни средств детонации прямого и управляемого действия, тротиловую шашку, противопехотную мину, зажигательные провода, две подствольные гранаты и заготовку для самодельного взрывного устройства в баллоне из-под средства для чистки оружия"
, - информирует пресгрупа УСБ Украины в Житомирской области.
Изъятые средства поражения направлены на экспертизу.
Сейчас правоохранители устанавливают источники происхождения средств поражения и разыскивают лиц, причастных к обустройству тайника.
Гранаты и 6 кг пластида: в Житомире обнаружили тайник со взрывчаткой. ФОТО