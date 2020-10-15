СБУ задержала банду, которая продавала в Житомире оружие и самодельные взрывные устройства. ФОТО

"В состав группировки входили уголовник, действующий военнослужащий Вооруженных Сил Украины и бывший участник одного из добровольческих батальонов. Организатором преступной группы оказался уроженец Житомирщины, который руководил ею находясь под стражей в Киевском и Черкасском следственных изоляторах по подозрению в разбое", - информирует СБУ.

"Правоохранители сейчас проводят 13 обысков в Киевской, Черкасской, Житомирской и Львовской областях, в том числе в Лукьяновском и Черкасском следственных изоляторах. Продолжаются следственные действия в уголовном производстве по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Задержанные и их преступные связи проверяются на предмет причастности к возможной организации провокаций накануне выборов в органы местного самоуправления", - добавляют в СБУ.