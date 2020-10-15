СБУ задержала банду, которая продавала в Житомире оружие и самодельные взрывные устройства. ФОТО

Служба безопасности Украины задержала участников организованной преступной группировки, которые изготавливали и продавали самодельные взрывные устройства. По информации спецслужбы, организатором преступной группы был уроженец Житомирской области.
"В состав группировки входили уголовник, действующий военнослужащий Вооруженных Сил Украины и бывший участник одного из добровольческих батальонов. Организатором преступной группы оказался уроженец Житомирщины, который руководил ею находясь под стражей в Киевском и Черкасском следственных изоляторах по подозрению в разбое", - информирует СБУ.
Клиентов он подыскивал через личные связи в криминальных кругах.
В рамках уголовного производства оперативники спецподразделения провели 7 оперативных закупок, при которых задокументировали факты продажи злоумышленниками стрелкового оружия и взрывных устройств. В частности, в Житомире передача заказчику взрывчатых веществ, общим весом 4 кг, осуществлялась злоумышленниками через закладку.
Кроме того, задокументирована продажу одному из клиентов еще 6 килограмм взрывчатых веществ на основе аммиачной селитры. Во Львовской области правоохранители изъяли гранату Ф-1, а также самодельные взрывные устройства. В одном из парков Киевщины - 8 сигарет с опасным взрывчатым веществом. Также работники СБУ задокументировали попытку продажи трех автоматов Калашникова, двух пистолетов-пулеметов и 4 реактивных противотанковых гранат.
Задержали подозреваемых при попытке сбыта нескольких самодельных устройств и гранат. Спецслужба предполагают, что преступники могли использовать взрывчатку для провокации на выборах.
"Правоохранители сейчас проводят 13 обысков в Киевской, Черкасской, Житомирской и Львовской областях, в том числе в Лукьяновском и Черкасском следственных изоляторах. Продолжаются следственные действия в уголовном производстве по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Задержанные и их преступные связи проверяются на предмет причастности к возможной организации провокаций накануне выборов в органы местного самоуправления", - добавляют в СБУ.