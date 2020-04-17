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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Апрель » 17 » 17:41:17

В Житомире с завтрашнего дня закрывают все кладбища

Сегодня, 17:41:17 112 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире с завтрашнего дня закрывают все кладбища

 В Житомире с завтрашнего дня, 18 апреля, на 3 дня закрывают для посещения все кладбища. Такие меры внедряют для недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Кладбища города и ОТГ также будут закрыты во время поминальных дней.
 

Даты закрытия кладбищ:

 
  • Польское, Корбутовское, Старообрядческое, Смоковское и кладбище села Вересы будут закрыты 18, 19, 20, 23, 25 и 26 апреля.
  • Русско-Вильское и Смолянское - 18, 19, 20, 23, 25, 26, 27 и 28 апреля.
  • Чешское - 18, 19, 20, 23, 25, 26 апреля и 3 мая.

В полиции отмечают, что на период Пасхальных праздников и поминальных дней будет перекрыто движение транспорта по Западному шоссе: с 7 часов утра до 7 часов вечера. Пропускать будут только грузовой, специальный транспорт и автомобили, задействованные в обрядах погребения.

Тэги: паска, перекрытие, кладбище, Карантин, Житомир
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