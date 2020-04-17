В Житомире с завтрашнего дня закрывают все кладбища

В Житомире с завтрашнего дня, 18 апреля, на 3 дня закрывают для посещения все кладбища. Такие меры внедряют для недопущения распространения коронавирусной инфекции.
Кладбища города и ОТГ также будут закрыты во время поминальных дней.
Даты закрытия кладбищ:
- Польское, Корбутовское, Старообрядческое, Смоковское и кладбище села Вересы будут закрыты 18, 19, 20, 23, 25 и 26 апреля.
- Русско-Вильское и Смолянское - 18, 19, 20, 23, 25, 26, 27 и 28 апреля.
- Чешское - 18, 19, 20, 23, 25, 26 апреля и 3 мая.
В полиции отмечают, что на период Пасхальных праздников и поминальных дней будет перекрыто движение транспорта по Западному шоссе: с 7 часов утра до 7 часов вечера
. Пропускать будут только грузовой, специальный транспорт и автомобили, задействованные в обрядах погребения.