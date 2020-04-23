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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Апрель » 23 » 14:20:24

В Житомире закрывают все кладбища: мэрия просит почтить память умерших после карантина

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В Житомире закрывают все кладбища: мэрия просит почтить память умерших после карантина

 В Житомире для недопущения распространения коронавирусной инфекции во время поминальных дней будут закрыты все кладбища. Об этом еще раз напоминает Житомирский городской совет.

Жителям Житомира и городской ОТГ рекомендуют почтить своих умерших родственников после завершения действия ограничений.

Кладбища для посещения закрыты в следующие дни:
 
  • 25, 26 апреля - Польское кладбище;
  • 25, 26 апреля - Корбутовское кладбище;
  • 25, 26, 27, 28 апреля - Русско-Вильское кладбище;
  • 25, 26 апреля - Старообрядовое кладбище;
  • 25, 26, 27, 28 апреля - Смолянское кладбище;
  • 25, 26 апреля, 3 мая - Чешское кладбище;
  • 25, 26 апреля - Смоковское кладбище;
  • 25, 26 апреля - кладбище села Вересы.

Кроме того, 23, 25 и 26 апреля по Западному шоссе города Житомира прекращено движение транспорта с 07:00 до 19:00 (кроме грузового, специального транспорта и автомобилей, задействованных в обрядах погребения).

Также в эти дни конечными остановками автобусных маршрутов №44 является «Гидропарк», а №11 - перекресток улиц Сосновой и Героев Базара.
Тэги: Карантин, кладбище, Житомир
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