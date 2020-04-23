В Житомире для недопущения распространения коронавирусной инфекции во время поминальных дней будут закрыты все кладбища. Об этом еще раз напоминает Житомирский городской совет.
Жителям Житомира и городской ОТГ рекомендуют почтить своих умерших родственников после завершения действия ограничений.
Кладбища для посещения закрыты в следующие дни:
- 25, 26 апреля - Польское кладбище;
- 25, 26 апреля - Корбутовское кладбище;
- 25, 26, 27, 28 апреля - Русско-Вильское кладбище;
- 25, 26 апреля - Старообрядовое кладбище;
- 25, 26, 27, 28 апреля - Смолянское кладбище;
- 25, 26 апреля, 3 мая - Чешское кладбище;
- 25, 26 апреля - Смоковское кладбище;
- 25, 26 апреля - кладбище села Вересы.
Кроме того, 23, 25 и 26 апреля по Западному шоссе города Житомира прекращено движение транспорта с 07:00 до 19:00 (кроме грузового, специального транспорта и автомобилей, задействованных в обрядах погребения).
Также в эти дни конечными остановками автобусных маршрутов №44 является «Гидропарк», а №11 - перекресток улиц Сосновой и Героев Базара.
В Житомире закрывают все кладбища: мэрия просит почтить память умерших после карантина