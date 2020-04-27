Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 28.04.2020    01:50:10
|
Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Апрель » 27 » 10:22:47

Житель Житомирской области нашёл 2 кг ртути возле своего огорода. ФОТО

Вчера, 10:52:47 1695 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Житель Житомирской области нашёл 2 кг ртути возле своего огорода. ФОТО

 В Житомирской области мужчина нашел возле своего огорода большое количество ртути. Чрезвычайное происшествие случилось на окраине города Бердичев.

Об этом "Журналу Житомира" сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Шарики ртути были разбросаны на площади одного квадратного метра, поэтому спасатели около трех часов тщательно проводили работы по демеркуризации серебристо-белого металла в специальный чемодан", - информирует Госслужба.

В целом специалисты собрали около 2 кг ртути. Далее ее должны утилизировать.




Тэги: ртуть, огород, Житомирщина, спасатели
Комментариев: 1
Стихийный_рынок
1 недомэрия (Стихийный_рынок)   • 11:36:41, Вчера [Материал]
0

25% может оставить себе, а остальное обязательно отдать государству.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus