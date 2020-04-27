В Житомирской области мужчина нашел возле своего огорода большое количество ртути. Чрезвычайное происшествие случилось на окраине города Бердичев.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.
"Шарики ртути были разбросаны на площади одного квадратного метра, поэтому спасатели около трех часов тщательно проводили работы по демеркуризации серебристо-белого металла в специальный чемодан"
, - информирует Госслужба.
В целом специалисты собрали около 2 кг ртути. Далее ее должны утилизировать.
Житель Житомирской области нашёл 2 кг ртути возле своего огорода. ФОТО