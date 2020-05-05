Коммуналка на карантине: можно ли не платить за потребленные услуги и что будет с субсидиями

Долги за коммуналку на время карантина

"Задолженность была и до этого. Но мы сами собирали деньги всей улицей, чтобы проложить трубы, заплатить за работу и провести газ, поэтому не очень понятно, о каком вообще долге идет речь", — рассказывает нам Юлия.

"Однако, в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19) и введением режима чрезвычайной ситуации, Верховной Радой Украины были приняты законы для регулирования сферы жилищно-коммунальных услуг", — говорит Куса.

"Поставщик услуг не имеет права прекратить их предоставление, так как императивной нормой закона это запрещено. Что касается подачи иска в суд, то это право является абсолютным, предусмотренным Конституцией Украины, потому обращаться в суд поставщик услуг может. Также отметим, что с момента подачи иска в суд до принятия решения, приобретения решением законной силы, получения исполнительного документа – пройдет время", — говорит Горецкий.

"Возникает определенная коллизия между двумя вышеуказанными законами. Для ее преодоления необходимо руководствоваться принципом, что следующий акт одного уровня по тому же вопросу отменяет действие актов предыдущих. То есть, применять норму того закона, который был принят позже. Таким образом, коммунальные службы не имеют права прекращать или приостанавливать жилищно-коммунальные услуги гражданам Украины в случае их неуплаты на период карантина", — говорит Поволяева.

"Но карантин рано или поздно закончится и за потребленную электроэнергию все равно необходимо платить. Поэтому лучше платить в полном объеме за потребленную электроэнергию и не накапливать долги", — говорит Ковалишин.



Куда обращаться, если ваши права нарушили

"Следует иметь ввиду, что, кроме долга, должник будет нести еще и судебный сбор, а также, возможно, — расходы истца на оплату услуг адвокатов. Должник имеет право обратиться в суд с заявлением об отсрочке его выполнения, или обратиться сразу к взыскателю с целью заключить договор о реструктуризации долга. В противном случае взыскатель имеет право обратиться в исполнительную службу или к частному исполнителю для принудительного взыскания долга. После открытия исполнительного производства исполнитель имеет право арестовать все имущество должника, в том числе и банковский счет", — говорит Олег Горецкий.



Что с субсидиями

"При этом, действительно, не всегда это постановление КМУ работает. Если по причине долга прекращено начисление субсидии, человек имеет право обратиться в Министерство социальной политики, на правительственную горячую линию "1545" или в суд", — рассказывает Бирюкова.