В Житомирской области во время получения взятки задержали майора Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает военная прокуратура Центрального региона Украины.
Отмечается, что майор-взяточник является командиром одной из воинских частей Житомирщины.
"Получил неправомерную выгоду в размере 27 тыс. грн за непринятие к одному из подчиненных военнослужащих мер дисциплинарного и административного реагирования за допущенные последним нарушения воинской дисциплины, а также за не создание препятствий для прохождения военной службы"
, – информирует военная прокуратура
.
В прокуратуре добавляют, что взяточник действовал по предварительному сговору с двумя другими военнослужащими.
Как сообщал "Журнал Житомира
", 5 мая СБУ задержала в Житомире капитана полиции
.
На взятке задержан командир одной из воинских частей Житомирщины. ФОТО