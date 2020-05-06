Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 06.05.2020    16:41:59
|
Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Май » 6 » 13:08:39

На взятке задержан командир одной из воинских частей Житомирщины. ФОТО

Сегодня, 13:31:18 637 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
На взятке задержан командир одной из воинских частей Житомирщины. ФОТО

 В Житомирской области во время получения взятки задержали майора Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает военная прокуратура Центрального региона Украины.

Отмечается, что майор-взяточник является командиром одной из воинских частей Житомирщины.

"Получил неправомерную выгоду в размере 27 тыс. грн за непринятие к одному из подчиненных военнослужащих мер дисциплинарного и административного реагирования за допущенные последним нарушения воинской дисциплины, а также за не создание препятствий для прохождения военной службы", – информирует военная прокуратура.

В прокуратуре добавляют, что взяточник действовал по предварительному сговору с двумя другими военнослужащими.

Как сообщал "Журнал Житомира", 5 мая СБУ задержала в Житомире капитана полиции.



Тэги: взятка, задержание, Военный, Житомир
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus