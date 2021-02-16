В Житомире при получении взятки задержали офицера воинской части

15 февраля во время получения взятки правоохранители задержали заместителя структурного подразделения одной из воинских частей Житомира. Об этом "ЖЖ
" сообщили в пресс-службе полиции Житомирской области.
Известно, что 29-летний мужчина требовал и получил неправомерную выгоду за непривлечение солдата срочной службы к дисциплинарной ответственности.
"Правоохранители задокументировали противоправные действия военного и задержали его сразу после получения неправомерной выгоды в размере 5000 гривен в служебном кабинете на территории воинской части. Сейчас продолжаются следственные действия. Деньги изъяты", – информирует полиция.
Предварительная правовая квалификация события - ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение) Уголовного кодекса Украины.
За указанные противоправные действия законодательством определено уголовное наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.