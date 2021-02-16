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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Февраль » 16 » 10:46:25

В Житомире при получении взятки задержали офицера воинской части

Вчера, 10:37:25 1246 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире при получении взятки задержали офицера воинской части

 15 февраля во время получения взятки правоохранители задержали заместителя структурного подразделения одной из воинских частей Житомира. Об этом "ЖЖ" сообщили в пресс-службе полиции Житомирской области.

Известно, что 29-летний мужчина требовал и получил неправомерную выгоду за непривлечение солдата срочной службы к дисциплинарной ответственности.
 

"Правоохранители задокументировали противоправные действия военного и задержали его сразу после получения неправомерной выгоды в размере 5000 гривен в служебном кабинете на территории воинской части. Сейчас продолжаются следственные действия. Деньги изъяты", – информирует полиция.




Предварительная правовая квалификация события - ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение) Уголовного кодекса Украины.

За указанные противоправные действия законодательством определено уголовное наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.
Тэги: Военный, взятка, Житомир
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