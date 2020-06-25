Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 25.06.2020    14:24:37
|
Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Июнь » 25 » 08:20:06

В Житомире при получении $750 взятки задержан судебный распорядитель. ФОТО

Сегодня, 08:39:06 474 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В Житомире при получении $750 взятки задержан судебный распорядитель. ФОТО

 В Житомире при получении взятки задержан судебный распорядитель одного из районных судов области. Об этом "ЖЖ" сообщили в прокуратуре Житомирской области.

По данным следствия, чиновник требовал и получил 750 долларов взятки от жителя Житомира. За эти деньги судебный распорядитель пообещал мужчине, что поможет ему избежать административного наказания, "договорившись" с судьей, который рассматривал административный протокол за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии.

Взятка в сумме 750 долларов, которую чиновник получил неподалеку здания суда, изъята. Судебного распорядителя задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас решается вопрос о сообщение лицу о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженное с вымогательством) и избрании меры пресечения.
 




Тэги: суд, Житомир, взятка, задержание
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus