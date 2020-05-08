В Житомире утром 8 мая на перекрестке улиц Киевской и Театральной произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей.
На месте ДТП работает полиция и бригада скорой помощи, перед сайт Житомир инфо
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«Сообщение о ДТП поступило в 8:10, в ней четыре участника: транспортное средство Mazda и три ВАЗ. Первоочередная квалификация - ДТП без пострадавших, но сейчас патрульные вызвали «скорую» водителю одного из автомобилей ВАЗ. По словам патрульных, которые работают на месте, видимых телесных повреждений у этого водителя нет, но он объяснил, что ему трудно в груди»
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По предварительной информации, водитель одного из ВАЗ проехал на красный сигнал светофора.
ФОТО: Житомир инфо
Массовое ДТП в Житомире: на перекрестке столкнулись сразу 4 автомобиля. ФОТО
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