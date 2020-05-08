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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Май » 8 » 09:56:21

Массовое ДТП в Житомире: на перекрестке столкнулись сразу 4 автомобиля. ФОТО

Вчера, 10:06:21 2533 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Массовое ДТП в Житомире: на перекрестке столкнулись сразу 4 автомобиля. ФОТО

 В Житомире утром 8 мая на перекрестке улиц Киевской и Театральной произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей.

На месте ДТП работает полиция и бригада скорой помощи, перед сайт Житомир инфо.

«Сообщение о ДТП поступило в 8:10, в ней четыре участника: транспортное средство Mazda и три ВАЗ. Первоочередная квалификация - ДТП без пострадавших, но сейчас патрульные вызвали «скорую» водителю одного из автомобилей ВАЗ. По словам патрульных, которые работают на месте, видимых телесных повреждений у этого водителя нет, но он объяснил, что ему трудно в груди», - рассказала старший инспектор пресс-службы патрульной полиции Житомирской области Татьяна Носадчук.

По предварительной информации, водитель одного из ВАЗ проехал на красный сигнал светофора.




ФОТО: Житомир инфо
Тэги: дтп, Житомир
Комментариев: 2
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 11:28:35, Вчера [Материал]
-7

на площади ж вроде убрали еврожопу
запретите наконец левый поворот с Киевской на Театральную....
Muz
2 Игорь (Muz)   • 13:44:36, Вчера [Материал]
-2

Ох вже ці керманичі ВАЗівок... Таку автотрощу влаштували... Я аж лупиздриками вдавився, коли прочитав)
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