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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Май » 8 » 13:38:16

Житомирянам на месяц отстрочили плату за полив приусадебных участков

Вчера, 14:12:16 417 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирянам на месяц отстрочили плату за полив приусадебных участков

 В мае жителям Житомира и громады не будут насчитывать плату за полив приусадебных участков в частном секторе. Такое решение принято в ходе внеочередного заседания исполнительного комитета 8 мая.

Как пояснили "ЖЖ" в мэрии, плату не будут насчитывать из-за ограничений в работе КП "Житомирводоканал" и из-за и погодных условий в мае.

Также решением предусмотрено, что с 1 июня по 30 сентября 2020 года расчеты объемов полива приусадебных участков будут проводить с исключением дней с осадками, в соответствии с полученными данными от Житомирского областного центра гидрометеорологии.

Напомним, житомирян, которые проживают в частном секторе и не имеют счетчиков, обязали с 1 мая по 30 сентября платить за полив приусадебных участков. Таким образом владельцы приусадебных участков за 5 месяцев должны были заплатить около 5 тыс. грн.
Тэги: исполком, Житомир, вода, полив
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