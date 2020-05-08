Житомирянам на месяц отстрочили плату за полив приусадебных участков

В мае жителям Житомира и громады не будут насчитывать плату за полив приусадебных участков в частном секторе. Такое решение принято в ходе внеочередного заседания исполнительного комитета 8 мая.
Как пояснили "ЖЖ
" в мэрии, плату не будут насчитывать из-за ограничений в работе КП "Житомирводоканал" и из-за и погодных условий в мае.
Также решением предусмотрено, что с 1 июня по 30 сентября 2020 года расчеты объемов полива приусадебных участков будут проводить с исключением дней с осадками, в соответствии с полученными данными от Житомирского областного центра гидрометеорологии.
Напомним, житомирян, которые проживают в частном секторе и не имеют счетчиков, обязали с 1 мая по 30 сентября платить за полив
приусадебных участков. Таким образом владельцы приусадебных участков за 5 месяцев должны были заплатить около 5 тыс. грн.