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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Апрель » 29 » 15:27:51

Из-за дефицита воды житомиряне будут платить за полив приусадебных участков

Сегодня, 15:41:51 561 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Из-за дефицита воды житомиряне будут платить за полив приусадебных участков

 С 1 мая житомиряне, проживающие в частном секторе, будут платить за полив приусадебных участков. Такое решение принято на внеочередном заседании исполнительного комитета Житомирского городского совета 28 апреля.

«Уже более месяца мы информируем людей о том, что уровень воды в реке Тетерев постоянно уменьшается. Вода стала дефицитным ресурсом, поэтому такие меры являются вынужденными и обоснованными», - отметил директор коммунального предприятия «Житомирводоканал».

Как стало известно «Журналу Житомира», плату за полив приусадебных участков будут взимать с 1 мая по 30 сентября с потребителей в частном секторе, у которых отсутствуют счетчики воды.
 

«… Поливання присадибних ділянок за допомогою шлангів та інших пристроїв без засобів обліку холодної води вважається безобліковим водоспоживанням і витрати води визначаються за пропускною спроможністю водопровідної труби вводу при швидкості руху води в ній 2,0 м/сек та дією її повним перерізом упродовж 24 годин за добу у відповідності до пунктів 3.3 та 3.4 Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України;

Розрахунковий період при безобліковому водокористуванні встановити з дня початку такого користування. У разі якщо термін початку безоблікового водокористування встановити неможливо, розрахунковим періодом вважати один місяць;

Рекомендувати споживачам, які здійснюють розрахунки за нормами водоспоживання, облаштувати водопровідні вводи засобами комерційного обліку холодної води;

Рекомендувати споживачам вишукати можливість здійснення поливання з альтернативних джерел води», – говорится в решении.


Начисление будут проводить из расчета площади участка 5 соток, а если потребитель предоставит документы о фактической площади принадлежащего ему земельного участка, то плату будут начислять на общую площадь земельного участка за вычетом площади застройки.



Тэги: Житомир, исполком, вода, полив
Комментариев: 3
HOUSE
1 Sergey (HOUSE)   • 17:04:29, Сегодня [Материал]
0

А за порывы и протечки труб кто будет платить? Кто будет платить когда вода с под асфальта течет не одни сутки? И сколько воды уходит в момент порывов и не оперативного вмешательства водоканала по устранению аварий? Почему граждани должны страдать за халатность данной службы комунального хозяйства?
leon_ztmr
2 Алексей (leon_ztmr)   • 17:18:23, Сегодня [Материал]
0

За порывы и протечки труб будут платили и будут платить горожане. Так было, есть и будет.
Dmitry
3 Dmitry (Dmitry)   • 17:25:30, Сегодня [Материал]
0

Итого: теперь поливать будут даже те, кто не поливал...)))
Деньги-то уплачены...
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