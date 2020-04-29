Из-за дефицита воды житомиряне будут платить за полив приусадебных участков

«… Поливання присадибних ділянок за допомогою шлангів та інших пристроїв без засобів обліку холодної води вважається безобліковим водоспоживанням і витрати води визначаються за пропускною спроможністю водопровідної труби вводу при швидкості руху води в ній 2,0 м/сек та дією її повним перерізом упродовж 24 годин за добу у відповідності до пунктів 3.3 та 3.4 Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України;



Розрахунковий період при безобліковому водокористуванні встановити з дня початку такого користування. У разі якщо термін початку безоблікового водокористування встановити неможливо, розрахунковим періодом вважати один місяць;



Рекомендувати споживачам, які здійснюють розрахунки за нормами водоспоживання, облаштувати водопровідні вводи засобами комерційного обліку холодної води;



Рекомендувати споживачам вишукати можливість здійснення поливання з альтернативних джерел води», – говорится в решении.