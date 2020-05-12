Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 12.05.2020    19:45:24
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Май » 12 » 09:40:52

Нацкорпус в Житомире решил заблокировать работу «Эпицентра»

Сегодня, 10:03:28 4668 24 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Нацкорпус в Житомире решил заблокировать работу «Эпицентра»

 Сегодня в Житомире члены партии Нацкорпус проводят акцию блокирования торгового центра "Эпицентр". Об этом "Журналу Житомира" сообщает пресс-служба партии.

В партии уверены, что у Эпицентра не было разрешений на строительство в Житомире.
 

"Нами были написаны обращения в соответствующие органы, чтобы узнать имеет ли застройщик Эпицентра ООО "Новая линия" ряд документов и разрешений. Сейчас мы имеем следующие ответы: проектной документации на строительство нет; градостроительных условий и ограничений нет; договор аренды земельного участка не заключался; земельный участок не зарегистрирован; земельный участок не передан в пользование или аренду", - сообщили в партии.


В партии утверждают, что Эпицентр, (ООО "Новая линия") захватил коммунальную землю 3,4 га и начал строительство без каких-либо документов и открылся вопреки карантинным мерам; не платит налоги в городской бюджет Житомира, поскольку не имеет документов.

Представители Эпицентра пока никак не прокомментировали события по блокированию ТЦ.















Тэги: Нацкорпус, Эпицентр, Житомир
Комментариев: 22
bobrikov
1 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 10:17:19, Сегодня [Материал]
+5

мало что эти "идиоты" думают, обычный наезд по беспределу ... интересно сколько хотят бабок что бы магазин и дальше работал...
Mykhailo
3 Михаил (Mykhailo)   • 11:17:24, Сегодня [Материал]
+1

Перетрут, рассчитаются, рассосутся.
Admiral8
21 Papa (Admiral8)   • 19:05:34, Сегодня [Материал]
0

получается, уважаемый мер Сухомлин лох?
Sams2
2 Семенюк Александр (Sams2)   • 10:29:13, Сегодня [Материал]
0

корпусу деньжат подбросили? Да и карантин смягчили...
Mykhailo
4 Михаил (Mykhailo)   • 11:18:14, Сегодня [Материал]
0

Почему эти "активисты" берут на себя функции правоохранителей, вместо того чтобы добиваться от правоохранителей работы?
Vovik-RF
16 Vovik (Vovik-RF)   • 14:28:25, Сегодня [Материал]
+3

Ибо мы таки сами это всё допустили - весь этот активистский бордель
Karab
5 Сергей (Karab)   • 11:23:23, Сегодня [Материал]
+2

"В партии уверены, что у Эпицентра не было разрешений на строительство в Житомире"

Тоесть, когда Эпицентр строился, то они не были уверены,а когда построился, уверенность появилась?
Mykhailo
10 Михаил (Mykhailo)   • 13:55:58, Сегодня [Материал]
+3

Так больше отжать можно.
Artmaker
17 Евгений (Artmaker)   • 16:46:14, Сегодня [Материал]
0

Ви шо!!! Це ж ШАРІЙ! Хіба можно таке дивитись!!! Він же прорасєйський педофіл-фєкомёт!!А-а-а-а-а-а! Всім свідомим негайно закрити очі, вуха і вимкнути мозок!!
Sams2
20 Семенюк Александр (Sams2)   • 17:48:31, Сегодня [Материал]
0

А тогда никто не проплатил их патриотизЬм.
bender123
6 vasya (bender123)   • 11:51:55, Сегодня [Материал]
+3

нац корпус понятно что это просто кашмарщики которые в наше время называются активистами, которые берут баблишко и кошмарят кого там им заказали.. или ждут пока им заплатят чтобы не кошмарили..

но вопрос гараздо глубже.. каким образом можно было захватить участок, расчистить его и пол года строить гипермаркет не имея вообще никаких документов на это.. ещё и в таком маленьком городе как Житомир..а потом открыть его и работать.. городская власть типа не знала что объект строится и вводиться в эксплуатацию без документов на то...это как?какая-то жесть реально
Pound
7 Life is life (Pound)   • 12:28:54, Сегодня [Материал]
+3

Олди подсуетилось?
DomA
11 Владимир (DomA)   • 13:56:00, Сегодня [Материал]
+1

Олді також заїхало в готову будівлю по факту і БЕЗ проекту!
ZVEZDA
8 Житомирянин (ZVEZDA)   • 12:41:32, Сегодня [Материал]
-1

Може хоть хтось тут порядок наведе. Бо немає ні мера, ні поліції, ні прокуратури. Молодці!
Mykhailo
12 Михаил (Mykhailo)   • 13:57:26, Сегодня [Материал]
+1

Вспомните про свой комментарий через месяц, убедитесь что всё заглохнет. "Бесплатно", конечно же.
Armen21
9 МАКС (Armen21)   • 12:48:34, Сегодня [Материал]
+1

Страна маразма и беспредела...
Mykhailo
13 Михаил (Mykhailo)   • 13:57:55, Сегодня [Материал]
+1

Жаба против гадюки в болоте.
Mykhailo
14 Михаил (Mykhailo)   • 13:59:12, Сегодня [Материал]
+1

Скоро "подгон активистам" будет идти отдельной строкой в любой строительной смете.
Мафия при бессилии полиции.
leon_ztmr
15 Алексей (leon_ztmr)   • 14:11:02, Сегодня [Материал]
+2

Одним словом - швондеровщина.
Artmaker
18 Евгений (Artmaker)   • 16:47:52, Сегодня [Материал]
+2

Удивительно точное определение!)
Интересно, а будут работников Єпицентра ставить на колени и заставлять обливать себя зеленкой? )))))
Или тут ничего личного - только бабки?))))))))))))))
leon_ztmr
19 Алексей (leon_ztmr)   • 16:57:29, Сегодня [Материал]
+2

"Интересно, а будут работников Єпицентра ставить на колени и заставлять обливать себя зеленкой? )))))"

Ну это смотря какой тариф проплатили. Судя по сегодняшней часовой акции был проплачен тариф "Стандарт". А вот тариф "Максимум" предусматривает и постановку на колени, и обливание зеленкой, и проезд в мусорном баке. А так же массовое исполнение гимна под завершающие выкрики "Путин - х..ло".
1-10 11-11
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus