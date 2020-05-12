Нацкорпус в Житомире решил заблокировать работу «Эпицентра»

Сегодня в Житомире члены партии Нацкорпус проводят акцию блокирования торгового центра "Эпицентр". Об этом "Журналу Житомира
" сообщает пресс-служба партии.
В партии уверены, что у Эпицентра не было разрешений на строительство в Житомире.
"Нами были написаны обращения в соответствующие органы, чтобы узнать имеет ли застройщик Эпицентра ООО "Новая линия" ряд документов и разрешений. Сейчас мы имеем следующие ответы: проектной документации на строительство нет; градостроительных условий и ограничений нет; договор аренды земельного участка не заключался; земельный участок не зарегистрирован; земельный участок не передан в пользование или аренду", - сообщили в партии.
В партии утверждают, что Эпицентр, (ООО "Новая линия") захватил коммунальную землю 3,4 га и начал строительство без каких-либо документов и открылся вопреки карантинным мерам; не платит налоги в городской бюджет Житомира, поскольку не имеет документов.
Представители Эпицентра пока никак не прокомментировали события по блокированию ТЦ.
Тоесть, когда Эпицентр строился, то они не были уверены,а когда построился, уверенность появилась?
но вопрос гараздо глубже.. каким образом можно было захватить участок, расчистить его и пол года строить гипермаркет не имея вообще никаких документов на это.. ещё и в таком маленьком городе как Житомир..а потом открыть его и работать.. городская власть типа не знала что объект строится и вводиться в эксплуатацию без документов на то...это как?какая-то жесть реально
Мафия при бессилии полиции.
Интересно, а будут работников Єпицентра ставить на колени и заставлять обливать себя зеленкой? )))))
Или тут ничего личного - только бабки?))))))))))))))
Ну это смотря какой тариф проплатили. Судя по сегодняшней часовой акции был проплачен тариф "Стандарт". А вот тариф "Максимум" предусматривает и постановку на колени, и обливание зеленкой, и проезд в мусорном баке. А так же массовое исполнение гимна под завершающие выкрики "Путин - х..ло".