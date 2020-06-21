Нацкорпус змусив Епіцентр оплатити податки Житомиру в 9,5 мільйонів грн

Національний Корпус довів справу Епіцентру-К до перемоги, а саме сплати ним заборгованих податків в 9,5 млн грн Житомиру за період незаконної роботи. В ході цього гіпермаркет проявив бажання інвестувати скейт-парк.
Національний Корпус розповідає про роботу та результати
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Дії підкріплюють слова.
Пам’ятаєте перекриття Нацкорпусом Епіцентру
привернуло увагу людей, керівництва гіпермаркету, поліції та влади. Такий спосіб тиску дав результат й всі сторони пішли на діалог. В Україні іноді по іншому не виходить.
Основою ж даної перемоги стала постійна юридична робота Нацкорпусу. Органам державної влади були передані всі документи, що були знайдені в ході розслідування партії. Зареєстровані адміністративні та кримінальні провадження в різних державних органах.
"Епіцентр-К не планував сплати податків за рік будівництва та роботи. Як і не планували розслідувати та притягувати до відповідальності гіпермаркет міська рада, депутати, департамент будівництва, нацполіція і тд. Цим вони фактично показали житомирянам свою корумпованість, халатність та імпотентність. Бездіяльність логічно привела би до узаконення кримінального бездокументального будівництва та роботи Епіцентру й несплати мільйонів податків в бюджет міста", - кажуть в Національному Корпусі.
Чому ця перемога неймовірно важлива для Житомира та її мешканців? Загальна приблизна сума, котру отримає м. Житомир – 9,5 мільйонів грн
- Епіцентром-К буде сплачено 6 млн. грн. у розвиток соціальної та інженерно–транспортної інфраструктури Житомира.
- Гіпермаркет готовий інвестувати будівництво скейт-парку в Житомирі на суму 700 тис. грн.
- Вже сплатили 1 452 730 грн з фіз. осіб, близько 2 млн грн. податків за ЄСВ та ВЗ. та за нерухомість в розмірі 26 734 грн.
- Зареєстровані кримінальні справи, матеріали яких були передані партією поліції, продовжують розслідуватись.
- Тепер Епіцентр – приклад, що не можна по-рейдерськи захоплювати комунальну землю, будуватись й сплачувати податки. Справедливість перед житомирянами та містом, щодо малого та середнього бізнесу відновлено.
- Справа стане уроком для інших забудовників, котрі через корупцію або халатність влади стають проблемою для житомирян.
Національний Корпус бореться з незаконними забудовниками та корупцією у владі на благо житомирян.
Хронологія подій
10 травня ПП “Національний Корпус” та ГО “Громадська оборона” представили розслідування, що набуло резонансу, стосовно будівництва гіпермаркету “Епіцентр-К” в Житомирі.
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12 травня Національний Корпус провів акцію протесту щодо незаконного й кримінального будівництва та роботи Епіцентру в Житомирі, перекривши в’їзди в гіпермаркет. Цим було привернуто увагу житомирян, органів міської влади та поліції, оскільки останні двоє просто бездіяли протягом всього часу будівництва та роботи.
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16 червня Національний Корпус домігся розгляду на сесії міськради питання відшкодування місту мільйонів гривень збитків незаконним будівництвом, роботою та несплати податків Епіцентром-К.
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