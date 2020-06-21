Нацкорпус змусив Епіцентр оплатити податки Житомиру в 9,5 мільйонів грн

"Епіцентр-К не планував сплати податків за рік будівництва та роботи. Як і не планували розслідувати та притягувати до відповідальності гіпермаркет міська рада, депутати, департамент будівництва, нацполіція і тд. Цим вони фактично показали житомирянам свою корумпованість, халатність та імпотентність. Бездіяльність логічно привела би до узаконення кримінального бездокументального будівництва та роботи Епіцентру й несплати мільйонів податків в бюджет міста", - кажуть в Національному Корпусі.