В Житомире из перечня социальных площадок, на которых разрешена временная торговля сельскохозяйственной продукцией собственного производства, исключили площадку возле железнодорожного вокзала по адресу Киевская, 97-99.
Соответствующее решение было принято 14 мая на внеочередном заседании исполкома, передает Житомир инфо
.
«У нас было решение №980 об открытии социальных площадок. Сейчас сложилась такая ситуация, что по ул. Киевской, возле железнодорожного вокзала, полиция имеет определенные замечания, а именно, что нет перехода для жителей. Поэтому мы просим эту социальную площадку закрыть»
, - сообщила на исполкоме заместитель директора КП «Инспекция по благоустройству г. Житомира» Наталья Павлюк.
«Там, действительно, такая ситуация, когда люди прямо на тротуаре торгуют. Там рядом есть оборудованный рынок. Было обращение полиции о том, что они не могут обеспечить там правопорядок, поэтому выносим решение о закрытии этой социальной площадки на голосование», - добавил мэр Житомира Сергей Сухомлин.
Исполком горсовета поддержал данное решение.
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В Житомире возле вокзала закрыли торговую площадку, которая была похожа на стихийный рынок
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