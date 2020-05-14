В Житомире возле вокзала закрыли торговую площадку, которая была похожа на стихийный рынок

«Там, действительно, такая ситуация, когда люди прямо на тротуаре торгуют. Там рядом есть оборудованный рынок. Было обращение полиции о том, что они не могут обеспечить там правопорядок, поэтому выносим решение о закрытии этой социальной площадки на голосование», - добавил мэр Житомира Сергей Сухомлин.