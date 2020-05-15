История Житомира: 125 лет назад была создана первая профессиональная пожарная часть

14 мая исполнилось 125 лет со дня основания в Житомире второй государственной пожарно-спасательной части. А вот об истории создания подразделения рассказывает музей, расположенный в самом историческом здании части.
Как свидетельствуют архивные документы, 125 лет назад - 14 мая 1895 года по инициативе начальника Волынской губернии состоялось совещание, на котором было решено: "в виду охранения населения города от пожаров принять решение об устройстве 1-го пожарного отделения вследствие перевода его в приобретенную городом усадьбу госпожи Козловой"
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Так в Житомире в 1895 г. на землях помещицы Козловой было построено пожарное депо - деревянное одноэтажное здание с наблюдательной башней, расположенной по бывшей Базарной улице, впоследствии улице 1-го Мая, а ныне - Святослава Рихтера, 33. Здесь начала свою историю первая профессиональная пожарная часть, созданная из числа вольнонаемных рабочих. До этого первое пожарное отделение находилось в старом деревянном доме на бульваре при полицейском участке на базе расформированных полковых пожарных команд, состоявших сначала из солдат местного гарнизона, непригодных для строевой службы, а впоследствии - из вольнонаемных людей.
Теперь на этом месте расположена современная государственная пожарно-спасательная часть №2 и находится известный всем житомирянам музей пожарно-спасательной службы.
Узнать часть легко - все по той же пожарной башней, только уже из красного кирпича, которая сейчас является украшением города и памятником градостроительства и архитектуры. Ее автор - немецкий архитектор Карл Енш. Построена современная башня на месте старой деревянной каланчи с сигнальными флагштоками, поднимавшихся над ней. Десятилетиями она оставалась самой высокой точкой города, откуда просматривались не только окраины, но и расположенные поблизости села. Здесь круглосуточно дежурили пожарные наблюдатели, которые подавали сигнал о пожаре. Тревожно звонил колокол, на флагштоке поднимались шарики, сигнальные флажки, а ночью - фонари. Из ворот депо с переливающимся звуком рожка или трубы выезжали конные ходы и, стуча по мостовой, мчались к месту пожара. Цокот копыт и грохот колес, мощные кони, блестящие каски, брандмейстер, который скакал впереди - все это оставляло в сердцах людей тревожно-торжественное чувство надежды на спасение.
В несколько более поздние времена зимой башня служила сигналом и школьникам: если было ниже 20 градусов мороза, на ней вывешивали красный флаг. Это означало, что с первого по четвертый класс дети в школу не идут.
За 125 лет изменилось многое. На смену конным ходам, на которых были установлены бочки с водой и ручные насосы, пришли современные пожарные автоцистерны, их в подразделении - 4. Службу сегодня в части несут 56 спасателей, караулы дежурят по графику - сутки через 3. Сейчас в числе еще четырех пожарно спасательных частей они обеспечивают реагирование на разного рода чрезвычайные события и ситуации, которые происходят на территории Житомира.
В день праздника руководитель ДПРЧ-2 г. Житомира Андрей Олейник поблагодарил всех ветеранов и руководителей части, стоявших у истоков развития современной службы. Среди них - Владимир Трохимчук, Владимир Герговский, Валерий Макаревич, Игорь Никитчук, Александр Проценко, Владимир Бобер и другие самоотверженные руководители.
История Житомира: 125 лет назад была создана первая профессиональная пожарная часть