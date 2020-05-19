Отпуск 2020: из-за пандемии в тренде Карпаты, украинские моря и обычное село

Украина – это не курорты с all inclusive

"Когда-то в хостеле в одном номере могло жить по восемь человек. Сейчас это невозможно, поэтому хостелы, скорее всего, будут банкротировать или повышать цены. Остальные отели и санатории готовы работать на загруженность 70%. Будут дополнительные требования по уборке номеров и дезинфекции, персонал будет работать в масках, защитных очках, ресепшен должен быть защищен стеклом. Скорее всего, придется отказаться от шведской линии, потому что это абсолютно контактный способ общения. Соблюдать социальную дистанцию и карантин в таком случае невозможно", – отметил он.

Сколько будут стоить Карпаты и Черноморье

"Если раньше в Карпаты ехали на выходные или на пару суток, то теперь туристы будут оставаться там на 20-30 дней. Кроме традиционных причерноморских курортов, на туристической карте Украины появляется Приазовье. Отели настроены не только на отдых на море, но и предлагают недорогой экологический отдых на карантине. Можно и сейчас жить в Бердянске или Кирилловке, что будет значительно полезнее, чем сидеть в загазованном Киеве. А тренд нынешнего сезона – сельские усадьбы и санатории. Последних у нас в Украине полтысячи, и это хорошая возможность в карантинных условиях под наблюдением врачей оздоровиться и пожить в экологически чистом месте. Этим летом они заработают лучше, чем городские отели", – считает Лиев.

"Основные клиенты – средний класс, кто может работать удаленно на карантине и не имеет привязки к офису. Бронируют на все лето, включая сентябрь. Дачи по 10-20 тысяч гривен разлетелись довольно быстро, немало хозяев повысили цены. Спрос есть не только на аренду, но и на покупку. Клиенты признаются, что дачи и загородные дома – лучший вариант инвестиции в мире с вирусами. Мол, все уже поняли, что деваться от них некуда, поэтому карантинить за городом будет гораздо полезнее", – отметила риелтор Елена.

Что будет с отдыхом в Турции и Египте

"Турция в конце июля может открыть определенные аэропорты на побережье, но наши туроператоры в этом году туда уже не полетят. Это будет очень дорого. Европа для иностранных туристов начнет открываться с июля, а Египет – в конце августа-первых числах сентября. Цены на Египет останутся на прежнем уровне. Шведские столы тоже отменять никто не будут, потому что никто туда не поедет", – заверил он.

"Специалисты подтвердили, что соль в морской воде вместе с солнечным ультрафиолетовым излучением уничтожает возбудитель коронавирусной болезни. В пресной воде у возбудителя есть возможность выживать, а в реках с проточной водой инфицироваться достаточно сложно. Это возможно только при близком контакте", – подчеркнул он.