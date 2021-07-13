Розовое озеро, необитаемый остров или пустыня: где отдохнуть в Украине летом 2021

Лето в разгаре, границы для украинцев постепенно открываются. Впрочем, поездка на любимые европейские курорты, в Венецию или в швейцарские Альпы — все еще не такая простая вещь, пока вы не вакцинированы, а система COVID-сертификатов — на стадии тестирования.
Поэтому напоминаем, что в Украине есть собственные альтернативы! Например, городок с каналами вместо улиц, уникальное розовое озеро, 16-метровый водопад и даже одна из крупнейших в Европе пустынь. Словом, лето-2021 — лучшее время, чтобы освоить внутриукраинский туризм.
Мигия
Фото: depositphotos
Поселок Мигия в Николаевской области
Гранитно-степное Побужье на Николаевщине — это заповедник, на территории которого расположено древнее казацкое поселение Мигия. У многих оно ассоциируется с рафтингом, катанием на каяках и байдарках и сплавах по Южному Бугу. Знатоки говорят, что это одно из лучших мест в Украине для такого активного отдыха.
Мигийские пороги — средней сложности (так что большой опыт не обязателен), а все необходимое для сплава можно взять напрокат. Горячий сезон для сплавов — лето, но приезжать можно с апреля и до октября.
Чем заниматься?
Кроме рафтинга и каяков, есть и другая опция для желающих активно отдохнуть — скалолазание. Кроме того — купание в чистом озере и рыбалка в Южном Буге. Но если вы уже приехали в Гранитно-степного Побужья, грех обойти вниманием и уникальное радоновое озеро в заброшенном гранитном карьере с лазурной водой удивительного оттенка. Глубина озера, на минуточку, 42 метра.
Как добраться?
От Мигии до Первомайска — около 10 километров. Оттуда придется ехать на маршрутке или такси. Выбрать, где остановиться на время отдыха в Мигии, несложно под собственные предпочтения и бюджет. Самый дешевый вариант — кемпинг, где одна ночь обойдется от 130 грн на человека.
Остров Джарылгач (Херсонская область)
Фото: depositphotos
Остров Джарылгач
Джарылгач — самый большой остров Украины (протяженностью 42 км) и номинально необитаемый, хотя число отдыхающих ежегодно увеличивается. Вода вокруг него — ярко-бирюзового цвета, в основном очень чистая, а сам остров славится своими длинными пляжами с белым песком.
Приезжать сюда стоит первым делом в поиске качественной альтернативы Затоке, Бердянску или Железному порту, но без традиционных баз отдыха и шумных пляжей, а также ради уникальной природы. На Джарылгаче около 200 лиманных озер, лечебные грязи, более полусотни краснокнижных видов растений и животных.
Из личного опыта можем сказать, что остров — невероятно удачная точка наблюдения за ночным небом, поскольку здесь нет дополнительных источников освещения, которые могли бы помешать.
А вот что может несколько испортить впечатление — это нашествие медуз, которое время от времени случается летом. А еще — достаточно большое количество комаров. Можно было бы добавить в этот перечень и отсутствие мобильной связи — но не за ней же вы едете на необитаемый остров.
Чем заниматься?
Перечень очевиден: купаться, загорать, наблюдать за местной фауной и перезагрузиться без благ цивилизации. Собственно, приехать сюда можно как на день, так и на несколько дней или недель — с палаткой.
Как добраться?
Оптимальнее всего из Скадовска, который расположен в 8 км от острова, — на катере или теплоходе. Первый вариант быстрее, но дороже. В среднем на путь до Джарылгача уйдет около получаса, а стоимость составит где-то до 400 грн в обе стороны.
Олешковские пески — песчаный массив, расположенный в 30 км к востоку от Херсона, 7 ноября 2012 года
Фото: УНИАН/Андрей Скакодуб
Олешковские пески
Если доведется путешествовать по Херсонской области, путеводители обязательно отправят вас в украинскую пустыню — одну из крупнейших в Европе. Олешковские пески — почти классическая пустыня с барханами и оазисами и присущим пустыне климатом: днем песчаные насыпи нагреваются до 70(!) градусов, а ночью резко остывают, время от времени здесь случаются и песчаные бури.
Говорят, что появлению пустыни на этой территории поспособствовало движение ледника в древние времена, а затем, в XVIII веке — экстенсивное сельское хозяйство. А в советские времена в Олешковских песках находился военный полигон, поэтому пустыня была закрытой зоной.
Чем заниматься?
Пустыня все больше становится приманкой для туристов: здесь появились пешеходные, велосипедные, конные и автомотомаршруты. Едва ли не самая популярная забава — катание на квадроциклах и джипах по пескам. Приезжать лучше все же ближе к концу лета, а то и в сентябре-октябре, когда солнце в пустыне не такое горячее и изнурительное.
Как добраться?
Пустыня расположена в 30 км к востоку от Херсона: собственно, из него и придется добираться. От железнодорожного вокзала или центрального рынка Херсона отправляются автобусы на Большие копани или Раденск — они подойдут, но надо быть готовым еще несколько километров идти пешком через лесополосу.
Лодки на одном из каналов в городе Вилково
Фото: depositphotos
Город Вилково в Одесской области
В Вилково, расположенном на островах в дельте Дуная у границы с Румынией, нет гондол, но есть каналы, как в Венеции — вместо улиц. Их суммарная длина около 40 км, соответственно, основной способ передвижения как туристов, так и местных — лодки и катамараны. Еще одно очевидное сходство с итальянским городом — специфическая конструкция домов на сваях вдоль улиц-каналов.
Так сложилось исторически, что маленькое Вилково — город достаточно многонациональный. К тому же в свое время здесь находили приют русские старообрядцы-липоване, поэтому в городе до сих пор сохранились две старообрядческие церкви. Основное занятие жителей — рыболовство. Кроме того, здесь давно выращивают клубнику и виноград (так как большинство других культур из-за специфики местности тут не растет). Виноград в Вилково особый — местного сорта «Новак», он не растет больше нигде.
Чем заниматься?
Если вас не радует факт катания на лодке по каналам города и дегустация вин из «Новака», есть еще один аргумент в пользу путешествия. Вилково является частью Дунайского биосферного заповедника, где живет множество краснокнижных животных. К тому же здесь можно встретить более половины видов птиц, встречающихся в Украине. Даже пеликанов: их здесь в заповеднике — многотысячная колония. Ну и, конечно, путешествуя в Вилково, грех не сделать фото у знака «0 км», который находится в месте впадения Дуная в Черное море.
Как добраться?
От автостанции Одессы до Вилково можно добраться автобусом примерно за 3,5-4 часа. Если путешествуете на собственной машине, следуйте по трассе Е-95.
Лемурийское (Розовое) озеро в Херсонской области, 13 мая 2021 года
Фото: УНИАН/Виктор Ковальчук
Лемурийское озеро в Херсонской области
Лемурийское озеро в селе Григорьевка Чаплинского района в одной из бухт залива Сиваш — наверное, самое фотогеничное в Украине. Благодаря микроводорослям у него характерный розовый цвет, который становится насыщеннее, когда на улице становится более жарко.
Концентрация соли в Лемурийском озере достигает 35%, а вода имеет лечебные свойства. Как и грязи из озера, которые используют с косметологическими целями.
Чем заниматься?
Фото: energybutterfly.com
Купаться и оздоравливаться. А если есть время и вдохновение после этого — отправиться в национальный заповедник «Аскания-Нова», который расположен в часе езды от озера.
Как добраться?
Если ехать на собственной машине — по трассе Каховка-Армянск, повернуть на Чаплинку, а дальше — до поселка Григорьевка, что в 4 км от озера. Если автобусом — от автовокзала Херсона до Чаплинки, потом — местным автобусом или такси.
Джуринский водопад
Фото: Таня Троя/Wikimedia
Джуринский водопад неподалеку от Червонограда
Джуринский водопад — это самый высокий равнинный водопад Украины. Вода спадает каскадами с высоты 16 метров.
Интересно, что до сих пор так и неясно, каково происхождение у водопада — естественное или искусственное. Знатоки, правда, больше склоняются к версии, что его построили в XVII веке для работы местной мельницы.
Чем заниматься?
Конечно, любоваться, а еще купаться — или у подножия водопада, или в струях (неплохой эффект душа Шарко). Неподалеку кемпинги, где можно заночевать. Кроме того, совсем рядом стоит осмотреть руины Червоноградского замка, костел Пресвятой Богородицы и часовню рода Понинских. Можно еще больше разнообразить путешествие и отправиться к водопаду на велосипеде: через заповедник, на территории которого расположен фонтан, проходит веломаршрут до Днестровского каньона.
Как добраться?
Оптимально — или на собственном автомобиле, или с туристической группой. Из Тернополя надо ехать в сторону Залещиков, а машину придется оставить в селе Нырков, ближайшем к водопаду. Далее идти пешком километров 4-5.
Это лишь небольшой перечень идей для ваших летних путешествий. Никто не отменял и другие направления, например старые добрые походы в Карпаты.
Елена Куренкова, Громадське