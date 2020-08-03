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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Август » 3 » 15:59:12

Где отдохнуть на выходных: интересные места в часе езды от Житомира

Вчера, 16:36:12 3169 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Где отдохнуть на выходных: интересные места в часе езды от Житомира

 Пандемия коронавируса разрушила все планы на отпуск за границей. Однако это хорошая возможность устроить свой отпуск в Украине и познакомиться с замечательными местами, которые находятся недалеко от Житомира.

Речь идет о Радомышле и Коростышеве, где можно устроить прогулку по замку и пикник над водой.
 

Замок


Город Радомышль расположен в 70 километрах от Житомира. Главной фишкой города является замок с ландшафтным парком.

В замок превратили водяную мельницу, которую построили в 1902 году. До того на месте мельницы в 17 веке находилась фабрика, которая производила бумагу. В ней печатали священные тексты для Киево-Печерской Лавры.



Вокруг замка есть озера, источники, также здесь растут редкие растения. На территории можно встретить и животных, в частности: бобров, речных выдр, водяных крыс. Также здесь можно заметить скворцов, аистов и дятлов.



В Радомышльском замке стоит прогуляться по территории, а также посетить Музей украинской домашней иконы, который насчитывает более 5000 предметов христианского искусства 17-20 веков из всех регионов Украины. Лучше в замке присоединиться к экскурсии. Входной билет: взрослые - 150 грн, дети - 70 грн.



В замке в Радомышле можно не только погулять - здесь можно еще и провести ночь. Так, здесь есть отель, номера которого украшены предметами старины, есть иконы 18-19 веков. Номера в нем стоят от 1000 до 3500 в сутки.


 

Карьеры


Чтобы сделать уикенд более насыщенным, стоит посетить Коростышевские карьеры. Они расположены в 40 километрах от Радомышля и в 30 километрах от Житомира. Все окружены сосновыми лесами. Их несколько, и каждый из них отличается размером и уровнем живописности. 





Сюда приезжают для того, чтобы поплавать, устроить пикник и подышать свежим воздухом. Также на Коростышевский карьерах можно активно отдохнуть: попрыгать со скал и поупражняться в скалолазании. Для новичков здесь работаю инструкторы, которые обучают основам дела.



Те, кто любит более "дикий" отдых, могут взять с собой палатки и остановиться прямо у карьеров. Однако стоит запастись едой, одеждой и питьевой водой.

Фото из соцсетей
 

Как доехать


Лучшим вариантом для того, чтобы добраться до локаций является собственный или арендованный автомобиль. Доехать можно и автобусом с центрального автовокзала Житомира (Радомышль - 59 грн, Коростышев - 24 грн).
Тэги: туризм, Житомирщина, отдых, отпуск
Комментариев: 3
Admiral8
1 Papa (Admiral8)   • 21:58:30, Вчера [Материал]
0

доехать в радомышль 59 грн, + зайти внутрь семьёй + экскурсия = 800грн, и за что? :) в том радомвшле замке очень жадная хозяйка, она замутила себе замок босплатно, кажется регионалка
bobrikov
2 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 21:58:55, Вчера [Материал]
0

а есть gps Коростышевских карьеров ? лень искать на карте
Admiral8
3 Papa (Admiral8)   • 21:59:37, Вчера [Материал]
+1

люблю такие обзоры области, в них всегда нет интересных мест)
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