Где отдохнуть на выходных: интересные места в часе езды от Житомира

Пандемия коронавируса разрушила все планы на отпуск за границей. Однако это хорошая возможность устроить свой отпуск в Украине и познакомиться с замечательными местами, которые находятся недалеко от Житомира.
Речь идет о Радомышле и Коростышеве, где можно устроить прогулку по замку и пикник над водой.
Замок
Город Радомышль расположен в 70 километрах от Житомира. Главной фишкой города является замок с ландшафтным парком.
В замок превратили водяную мельницу, которую построили в 1902 году. До того на месте мельницы в 17 веке находилась фабрика, которая производила бумагу. В ней печатали священные тексты для Киево-Печерской Лавры.
Вокруг замка есть озера, источники, также здесь растут редкие растения. На территории можно встретить и животных, в частности: бобров, речных выдр, водяных крыс. Также здесь можно заметить скворцов, аистов и дятлов.
В Радомышльском замке стоит прогуляться по территории, а также посетить Музей украинской домашней иконы, который насчитывает более 5000 предметов христианского искусства 17-20 веков из всех регионов Украины. Лучше в замке присоединиться к экскурсии. Входной билет: взрослые - 150 грн, дети - 70 грн.
В замке в Радомышле можно не только погулять - здесь можно еще и провести ночь. Так, здесь есть отель, номера которого украшены предметами старины, есть иконы 18-19 веков. Номера в нем стоят от 1000 до 3500 в сутки.
Карьеры
Чтобы сделать уикенд более насыщенным, стоит посетить Коростышевские карьеры. Они расположены в 40 километрах от Радомышля и в 30 километрах от Житомира. Все окружены сосновыми лесами. Их несколько, и каждый из них отличается размером и уровнем живописности.
Сюда приезжают для того, чтобы поплавать, устроить пикник и подышать свежим воздухом. Также на Коростышевский карьерах можно активно отдохнуть: попрыгать со скал и поупражняться в скалолазании. Для новичков здесь работаю инструкторы, которые обучают основам дела.
Те, кто любит более "дикий" отдых, могут взять с собой палатки и остановиться прямо у карьеров. Однако стоит запастись едой, одеждой и питьевой водой.
Фото из соцсетей
Как доехать
Лучшим вариантом для того, чтобы добраться до локаций является собственный или арендованный автомобиль. Доехать можно и автобусом с центрального автовокзала Житомира (Радомышль - 59 грн, Коростышев - 24 грн).