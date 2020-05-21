Children Kinofest в этом году пройдет онлайн: житомирян приглашают на бесплатные просмотры фильмов

«Карантинные ограничения не позволяют провести фестиваль так, как мы привыкли - более чем в 20 городах Украины, с полными залами на тысячи и сотни маленьких зрителей. Но это не только вызовы, но и невероятные возможности - Совенок Чарли и Чилдрен Кинофест в этом году могут посетить каждый украинский дом», - комментируют перенос фестиваля в онлайн-формат организаторы.