Children Kinofest в этом году пройдет онлайн: житомирян приглашают на бесплатные просмотры фильмов

VII Фестиваль искусства кино для детей и подростков Чилдрен Кинофест в этом году состоится онлайн - с 29 мая по 7 июня. Как и всегда, фильмы программы можно будет посмотреть бесплатно.
Показы конкурсной программы будут продолжаться в течение 7 дней, просмотреть их можно будет в любое удобное время на сайте фестиваля childrenkinofest.com
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«Карантинные ограничения не позволяют провести фестиваль так, как мы привыкли - более чем в 20 городах Украины, с полными залами на тысячи и сотни маленьких зрителей. Но это не только вызовы, но и невероятные возможности - Совенок Чарли и Чилдрен Кинофест в этом году могут посетить каждый украинский дом», - комментируют перенос фестиваля в онлайн-формат организаторы.
В конкурсную программу фестиваля войдут фильмы для аудитории в возрасте от 4 лет, отобранные командой Чилдрен Кинофеста на крупнейших европейских киносмотрах для детей и подростков. Вне конкурса юные зрители продолжат знакомиться с историей кинематографа: в предыдущие годы эта секция представила ретроспективы первооткрывателей из мира кино - Чарли Чаплина, Бастера Китона, Лотты Райнигер, Жоржа Мельеса и братьев Люмьер.
Фильм, который станет победителем нынешнего Чилдрен Кинофеста, как и всегда, выберет аудитория - после просмотра фильмов конкурсной программы зрителям будет предложено оценить свои впечатления.