За обнаженное фото в Viber суд оштрафовал учительницу из Житомирщины

В Попельнянском районе Житомирской области учительницу одной из сельских школ оштрафовали, потому что она обнародовала в вайбер-группе фото в обнаженном виде.
Постановление опубликовано
в Едином государственном реестре судебных решений, передает ТСН
.
Дело квалифицировали как мелкое хулиганство. Женщина свою вину признала. Действия объяснила тем, что фото в группу "забросила" случайно: хотела прислать дочери "с целью получения консультации у врача, о проведении медицинского вмешательства"
.
Обстоятельством, смягчающим ответственность учительницы, стало ее искреннее раскаяние.
Суд наложил на женщину наказание в виде штрафа в размере трех необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 51 грн.
реестр на поддерживает хттпс...