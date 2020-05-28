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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Май » 28 » 08:59:08

За обнаженное фото в Viber суд оштрафовал учительницу из Житомирщины

Сегодня, 08:53:50 1633 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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За обнаженное фото в Viber суд оштрафовал учительницу из Житомирщины

 В Попельнянском районе Житомирской области учительницу одной из сельских школ оштрафовали, потому что она обнародовала в вайбер-группе фото в обнаженном виде.

Постановление опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений, передает ТСН.

Дело квалифицировали как мелкое хулиганство. Женщина свою вину признала. Действия объяснила тем, что фото в группу "забросила" случайно: хотела прислать дочери "с целью получения консультации у врача, о проведении медицинского вмешательства".

Обстоятельством, смягчающим ответственность учительницы, стало ее искреннее раскаяние.

Суд наложил на женщину наказание в виде штрафа в размере трех необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 51 грн.
Тэги: учительница, суд, Фото
Комментариев: 5
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 10:30:13, Сегодня [Материал]
0

хромохомячки, поправьте ссылку в тексте
реестр на поддерживает хттпс...
melan
2 melan (melan)   • 11:12:53, Сегодня [Материал]
+1

зато порнхаб никто не штрафует.
viking62
3 viking (viking62)   • 13:25:58, Сегодня [Материал]
0

А как же специальный протокол в Viber который шифрует все данные?
Ивасик
4 Телесик (Ивасик)   • 13:59:41, Сегодня [Материал]
0

О хоспади... сразу видно где высокая раскрываемость "преступлений". Нужно срочно повысить бюджет этим стахановцам!
Sams2
5 Семенюк Александр (Sams2)   • 14:32:20, Сегодня [Материал]
0

Бред какой-то. Это её личное дело.
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