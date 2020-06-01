Объявлено голосование: житомирян спрашивают, стоит ли праздновать День города в сентябре

С сегодняшнего дня житомиряне могут высказать свое мнение относительно празднования Дня города. Как сообщалось, городской совет решил провести среди горожан онлайн-опрос о целесообразности празднования в 2020 году Дня Житомира в сентябре
.
Голосование продлится в течение десяти дней: с 1 по 10 июня
.
Как и где проголосовать?
На "Единой платформе местной электронной демократии" по ссылке: https://consult.e-dem.ua/polls/300
Инструкция для голосования:
- перейти по ссылке;
- нажать кнопку "Проголосовать";
- авторизоваться ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО через банковскую систему идентификации от Национального банка Украины (Ощадбанк, Монобанк, ПУМБ и другие) или BankID от ПриватБанка (Банк Південний, Банк Конкорд, А-Банк), или с помощью ЭЦП.
Напомним, в апреле 2019 года городской совет изменил дату празднования Дня Житомира
: со второй субботы сентября на третью субботу мая. Из-за пандемии и карантина в мае празднование не проводили.