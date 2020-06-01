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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Июнь » 1 » 09:04:42

Объявлено голосование: житомирян спрашивают, стоит ли праздновать День города в сентябре

Вчера, 09:24:26 2523 8 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Объявлено голосование: житомирян спрашивают, стоит ли праздновать День города в сентябре

 С сегодняшнего дня житомиряне могут высказать свое мнение относительно празднования Дня города. Как сообщалось, городской совет решил провести среди горожан онлайн-опрос о целесообразности празднования в 2020 году Дня Житомира в сентябре.

Голосование продлится в течение десяти дней: с 1 по 10 июня.
 

Как и где проголосовать?


На "Единой платформе местной электронной демократии" по ссылке: https://consult.e-dem.ua/polls/300
 

Инструкция для голосования:

 
  • перейти по ссылке;
  • нажать кнопку "Проголосовать";
  • авторизоваться ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО через банковскую систему идентификации от Национального банка Украины (Ощадбанк, Монобанк, ПУМБ и другие) или BankID от ПриватБанка (Банк Південний, Банк Конкорд, А-Банк), или с помощью ЭЦП.

Напомним, в апреле 2019 года городской совет изменил дату празднования Дня Житомира: со второй субботы сентября на третью субботу мая. Из-за пандемии и карантина в мае празднование не проводили.
Тэги: день города, Житомир, голосование
Комментариев: 8
Karab
1 Сергей (Karab)   • 09:33:07, Вчера [Материал]
+1

А почему они не спрашивают меня о том, когда тратят бюджетные деньги не понятно на что? Когда согласовывают з.п. в городской Раде не понятно в каком размере и за какие заслуги?
Zefir
2 Моє місто (Zefir)   • 09:39:40, Вчера [Материал]
-2

Так! Потрібно!
Admiral8
3 Papa (Admiral8)   • 09:48:26, Вчера [Материал]
+2

это технический вопрос для компетентных людей. спрашивать толпу обывателей неразумно. как и любые глобальные выборы)
Incola
4 Александр (Incola)   • 10:12:08, Вчера [Материал]
+2

учитывая , что выборы осенью, придя на празднование города кого увидите на плакатах за наши с вами деньги?
AlexIvanov
6 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 12:10:09, Вчера [Материал]
+1

Мы увидим спасителей этого города и не на плакатах а воочию...на трибуне....а может еще и танцевать будут...гопака.
andriiua
5 andrii (andriiua)   • 10:44:21, Вчера [Материал]
+4

а для чего сайту голосования мой BankID, что за сбор личных данных?
Житич
7 Василий (Житич)   • 12:49:19, Вчера [Материал]
+2

Те деньги, что думают выделить на проведение Дня Житомира (а попросту, украсть под видом откатов) лучше пустить на медицину, образование, ремонт школ, больниц, дорог.
AlexIvanov
8 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:37:57, Вчера [Материал]
+2

Все пропало нету уже школ нету и медецины...
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