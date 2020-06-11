Большинство житомирян считает, что в этом году не нужно праздновать День города

В Житомире завершилось голосование относительно празднования Дня города Житомира осенью этого года. Голосование проходило с 1 по 10 июня.
Высказать свое мнение жители Житомира могли на «Единой платформе местной электронной демократии», а также в пунктах голосования, расположенных на улицах города.
По результатам опроса
, 40,15%
житомирян поддержали проведение празднования, 59,85%
- высказались против проведения Дня города в этом году.
Напомним, в апреле 2019 года городской совет изменил дату празднования Дня Житомира
: со второй субботы сентября на третью субботу мая. Из-за пандемии и карантина в мае празднование не проводили.