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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Июнь » 11 » 11:30:39

Большинство житомирян считает, что в этом году не нужно праздновать День города

Сегодня, 11:30:10 474 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Большинство житомирян считает, что в этом году не нужно праздновать День города

 В Житомире завершилось голосование относительно празднования Дня города Житомира осенью этого года. Голосование проходило с 1 по 10 июня.

Высказать свое мнение жители Житомира могли на «Единой платформе местной электронной демократии», а также в пунктах голосования, расположенных на улицах города.

По результатам опроса, 40,15% житомирян поддержали проведение празднования, 59,85% - высказались против проведения Дня города в этом году.

Напомним, в апреле 2019 года городской совет изменил дату празднования Дня Житомира: со второй субботы сентября на третью субботу мая. Из-за пандемии и карантина в мае празднование не проводили.
Тэги: день города, Житомир, опрос, голосование
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