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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Май » 26 » 17:36:06

Мэрия хочет посоветоваться с житомирянами: стоит ли праздновать День города в сентябре?

Сегодня, 18:37:06 132 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Мэрия хочет посоветоваться с житомирянами: стоит ли праздновать День города в сентябре?

 В Житомире с 1 по 10 июня намерены провести голосование относительно целесообразности празднования Дня города-2020 в сентябре.

25 мая на сайте горсовета опубликовали соответствующий проект решения исполнительного комитета «О проведении консультаций с общественностью относительно празднования дня города Житомира».
 

«Поставить перед участниками консультаций с общественностью вопрос: "Стоит ли в 2020 году проводить празднование дня города Житомира во вторую субботу сентября?" и возможные варианты ответа "да" или "нет"», - говорится в документе.


Голосование проведут онлайн через «Единую платформу местной электронной демократии» параллельно с избранием общегородских проектов.

Напомним, в апреле 2019 года городской совет изменил дату празднования Дня Житомира: со второй субботы сентября на третью субботу мая. Из-за пандемии и карантина в мае празднование не проводили.
Тэги: Житомир, день города, опрос
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