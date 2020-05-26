Мэрия хочет посоветоваться с житомирянами: стоит ли праздновать День города в сентябре?

В Житомире с 1 по 10 июня намерены провести голосование относительно целесообразности празднования Дня города-2020 в сентябре.
25 мая на сайте горсовета опубликовали соответствующий проект решения исполнительного комитета «О проведении консультаций с общественностью относительно празднования дня города Житомира».
«Поставить перед участниками консультаций с общественностью вопрос: "Стоит ли в 2020 году проводить празднование дня города Житомира во вторую субботу сентября?" и возможные варианты ответа "да" или "нет"», - говорится в документе.
Голосование проведут онлайн через «Единую платформу местной электронной демократии» параллельно с избранием общегородских проектов
.
Напомним, в апреле 2019 года городской совет изменил дату празднования Дня Житомира
: со второй субботы сентября на третью субботу мая. Из-за пандемии и карантина в мае празднование не проводили.